Numărul 2 în PSD îl atacă pe Nicușor Dan după desemnarea lui Siegfried Mureșan. Comparația cu Iohannis

Secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a lansat joi un atac la adresa președintelui Nicușor Dan după ce acesta l-a nominalizat pe liberalul Siegfried Mureșan candidat la funcția de premier. Mandat l-a acuzat pe șeful statului că, în loc să meargă pe varianta unui guvern PSD, a ales propunerea PNL. „Președintele a ales varianta partidului care a blocat orice soluție rațională pentru formarea unui Guvern”, a scris Manda pe Facebook, precizând că „Nicușor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulți premieri liberali cât Iohannis în 10 ani”.

Claudiu Manda, săgeți către PNL

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Claudiu Manda a anunțat că Partidul Social Democrat nu va susține guvernul pe care îl va propune Siegfried Mureșan dacă acesta va menține direcția economică și bugetară care a fost setată de Ilie Bolojan. De asemenea, acesta l-a acuzat pe premierul desemnat că nu reprezintă interesele României din funcția de membru al Parlamentului European.

„PSD nu va accepta aceleași politici, împachetate diferit și prezentate românilor drept un nou început. Nu vom accepta ca românii să plătească din nou pentru decizii greșite. Dar, dacă domnul Mureșan s-a decis să fie prim-ministru, să ne răspundă, înainte de toate, la o întrebare: Vine să schimbe direcția în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan și continuă aceeași guvernare? Toți românii au văzut că, la Bruxelles, nu interesele României le promovează”, a scris, joi seară, pe Facebook, Claudiu Manda.

El a atras atenția asupra aritmeticii parlamentare, subliniind că orice formulă guvernamentală poate fi învestită doar cu voturile parlamentarilor PSD.

„Acest Guvern poate fi construit doar în jurul PSD. Noi suntem pregătiți să ne asumăm această responsabilitate. Am venit cu o propunere de prim-ministru, cu obiective clare și soluții concrete pentru problemele reale ale României. Președintele poate alege pe cine desemnează, dar nu poate schimba realitatea politică din Parlament: PSD este cel mai mare partid și orice formulă stabilă de guvernare trebuie să țină cont de acest lucru”, a precizat liderul social-democrat.

În mesajul său, Claudiu Manda s-a referit și la faptul că Siegfried Mureșan nu a oferit imediat un răspuns după propunerea făcută de președintele Nicușor Dan și a cerut timp de gândire înainte de a-și asuma oficial rolul.

„Domnul Siegfried Mureșan, cel prezentat public și asumat de domnul Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru, i-a transmis președintelui Nicușor Dan că are nevoie de timp de gândire. Atunci ce a fost această propunere, domnule Bolojan? A fost o propunere reală sau o minciună politică”, a mai spus Manda.

Liderul social-democrat a încheiat mesajul cu o comparație între Nicușor Dan și fostul președinte Klaus Iohannis: „P.S. Nicușor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulți premieri liberali cât Iohannis în 10 ani”.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.