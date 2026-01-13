Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”

Ilie Bolojan a venit in platoul de la TVR, unde a vorbit pe mai multe teme la zi. El a vorbit și despre plagiatul ministrului Marinescu. El a spus că „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”.

„Am avut o si o discutuie, lucrurile nu s-au întamplat în mandatul de ministru, sunt din urmă 15-20 de ani. Nu este de apreciat plagiatul, dar nu am date să judec aceasta situatie și sper că va exsita o entitate care sa certifice. Suntem mai mult atacați cât suntem în functii publice, trebuie clarificat însă”, a spus Ilie Bolojan, la Televiziunea Publică.