Prima pagină » Actualitate » Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”

Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”

13 ian. 2026, 21:15, Actualitate

Ilie Bolojan a venit in platoul de la TVR, unde a vorbit pe mai multe teme la zi. El a vorbit și despre plagiatul ministrului Marinescu. El a spus că Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date judec situația”.

„Am avut o si o discutuie, lucrurile nu s-au întamplat în mandatul de ministru, sunt din urmă 15-20 de ani. Nu este de apreciat plagiatul, dar nu am date să judec aceasta situatie și sper că va exsita o entitate care sa certifice. Suntem mai mult atacați cât suntem în functii publice, trebuie clarificat însă”, a spus Ilie Bolojan, la Televiziunea Publică. 

Recomandarea video

Citește și

METEO Val de frig extrem peste țara noastră. Temperaturile vor scădea drastic în weekend
22:45
Val de frig extrem peste țara noastră. Temperaturile vor scădea drastic în weekend
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are nimic în comun cu funcția de președinte. Este produsul unui lanț de erori și frustrări”
22:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are nimic în comun cu funcția de președinte. Este produsul unui lanț de erori și frustrări”
EDUCAȚIE Bursele oferite de Ministerul Educației în 2026. Ce trebuie să știe elevii și studenții despre banii obținuți de la stat
22:28
Bursele oferite de Ministerul Educației în 2026. Ce trebuie să știe elevii și studenții despre banii obținuți de la stat
EVENIMENT Incident petrecut pe Aeroportul din Sibiu. Un avion al companiei Wizz Air a ajuns la marginea pistei din cauza ninsorii
22:03
Incident petrecut pe Aeroportul din Sibiu. Un avion al companiei Wizz Air a ajuns la marginea pistei din cauza ninsorii
POLITICĂ Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
21:55
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
TURISM Cât îi costă pe turiști taxa de promovare pe Valea Prahovei, în 2026. Vor exista tarife suplimentare la cazare și chiar restaurante sau baruri
21:50
Cât îi costă pe turiști taxa de promovare pe Valea Prahovei, în 2026. Vor exista tarife suplimentare la cazare și chiar restaurante sau baruri
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană”
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dinozaurii „pierduți” ai Europei
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
NEWS ALERT Ilie Bolojan: ”Vom veni cu propunerea de ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie”
21:07
Ilie Bolojan: ”Vom veni cu propunerea de ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie”
CONTROVERSĂ Un bărbat cu deficiențe de vedere a ajuns la datorii de 70.000 de euro, după ce primăria i-a transmis facturi inaccesibile pentru el
20:40
Un bărbat cu deficiențe de vedere a ajuns la datorii de 70.000 de euro, după ce primăria i-a transmis facturi inaccesibile pentru el
JUSTIȚIE Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română
20:09
Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română
REACȚIE Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români
20:08
Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români
ULTIMA ORĂ Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”
20:08
Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”

Cele mai noi

Trimite acest link pe