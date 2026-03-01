Gigi Becali, patronul FCSB, ia în calcul posibilitatea ca echipa bucureșteană să iasă de pe teren în viitor dacă arbitrajul va fi unul ostil.

Declarațiile au survenit după Farul – CFR Cluj, 1-2, meci cu multe probleme de arbitraj. Au fost două faze clare în care Farul, antrenată de Ianis Zicu, a fost privată de două penalty-uri.

Gigi Becali s-a enervat și dă peste cap Superliga de fotbal! „Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile”

Una în care nu a primit penalty, prima, în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, apoi, în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Gigi Becali nu s-a putut abține în condițiile în care șansele la playoff pentru FCSB s-au diminuat considerabil.

„Cum a spus Zicu, ei sunt victime colaterale, din cauza situației. Noi suntem victima principală aici. L-am auzit pe Gică Popescu.

L-am sunat pe Argăseală, nu mi-a răspuns și vreau să știu care sunt consecințele. Să vedem mâine ce se întâmplă că mai avem o șansă (n.r. ca FC Argeș să nu câștige cu Dinamo). Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile.

Dacă e 0-3, 0-3, asta e, șase puncte și gata. Să vedem dacă sunt și alte consecințe. Dacă sunt numai astea… Trebuie să fie cineva care să tragă semnalul de alarmă.

Ce să vezi mai mult decât că-l răsucește (n.r. Huja pe Doicaru)? Îl trage de tricou de-l răsucește. Nu putea jucătorul ăsta să se răsucească în aer, că nu e gimnast, îl răsucește în aer, îi duce tricoul la spate”, a declarat Becali, la Digi Sport.

„Nici Gică Popescu nu știa ce să mai zică, ce să mai comenteze”

„Ce spune Avram, cu alte cuvinte? Ăsta, Florin Andrei, îl cunosc, e om corect și drept, dacă vedea, dădea. Ăia din VAR, cu ei e în neregulă ceva. Cu alte cuvinte, Florin Andrei ar fi dat. Îi știe el care-s corecți.

Sunt niște situații care te lasă mut. Nici Gică Popescu nu știa ce să mai zică, ce să mai comenteze. Cel mai deștept a fost Zicu, a spus că ei sunt victime colaterale.

Pentru astea două faze, nu ne mai prezentăm două meciuri. Două faze, două meciuri nejucate. Ca să vedem ce face Liga, ce face Burleanu, ce face Vassaras”, a mai spus Gigi Becali.