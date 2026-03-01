Prima pagină » Actualitate » Trump, despre Khamenei: „Una dintre cele mai malefice persoane din istorie”. Ce mesaj a trimis Gardienilor Revoluției

01 mart. 2026, 07:30, Actualitate
Moartea lui Ali Khamenei a fost descrisă de Donald Trump drept sfârșitul uneia dintre „cele mai malefice persoane din istorie”. Președintele SUA a confirmat, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, preluată și de agențiile internaționale de presă, eliminarea liderului suprem din Iran.

„Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de criminali însetați de sânge.

El nu a reușit să scape de serviciile noastre de informații și de sistemele noastre sofisticate de urmărire, iar datorită cooperării strânse cu Israelul, nici el, nici ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el nu au putut face nimic”, a scris președintele american.

Apelul lui Trump către IRGC

Potrivit liderului de la Casa Albă, aceasta este singura șansă reală a poporului iranian de a-și recâștiga țara.

„Am auzit că mulți membri ai IRGC (n.r. – Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice), ai armatei și ai altor forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și ne cer imunitate. Așa cum am spus aseară (n.r. – vineri, 27 februarie): «Poate că acum vă bucurați de imunitate, dar mai târziu veți primi doar moartea!». Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor colabora pentru a readuce țara la măreția care i se cuvine”, a continuat Trump.

Mai departe, președintele Americii a amenințat că nu doar moartea lui Ali Khamenei era vizată, ci și că tot Iranul ar putea fi în mare parte distrus, chiar complet, într-o singură zi.

De altfel, Trump a precizat că bombardamente intense vor continua „atât timp cât vrem noi”.

„Este mult mai ușor acum”

Eliminarea lui Ali Khamenei deschide calea israelienilor spre o victorie totală în războiul din Orientul Mijlociu. Donald Trump este de părere că loviturile precise care au dus la moartea liderului suprem din Iran nu fac altceva decât să deschidă calea spre diplomație.

„Este mult mai ușor acum decât era ieri, evident, pentru că sunt loviți puternic”, a răspuns Trump când a fost întrebat despre perspectiva unei soluții diplomatice.

El a numit atacurile de sâmbătă „o zi mare pentru această țară, o zi mare pentru lume”. Mai multe surse americane au declarat pentru CBS News că aproximativ 40 de oficiali iranieni de rang înalt au fost eliminați în atacurile din prima zi.

Tot la CSB, Trump a spus că „există câțiva candidați buni” pentru a conduce Iranul după moartea lui Ali Khamenei, dar nu a dat mai multe detalii.

Referitor la atacurile iranienilor, liderul de la Casa Albă a precizat că loviturile sunt mult sub ceea ce se așteptau strategii de la Pentagon: „Este ceea ce ne așteptam (n.r. – ca Iranul să riposteze), dar credeam că vor fi duble. Până acum, au fost mai puține decât ne-am așteptat”.

Nu există informații oficiale privind morți sau răniți americani în timpul operațiunii din Iran, a anunțat Comandamentul Central al SUA.

Trump vrea să aleagă el viitorul lider al Iranului?

Președintele american a vorbit și la NBC News despre înlocuitorul lui Ali Khamenei. El a confirmat că „o mare parte” din conducerea iraniană a fost ucisă în atacurile de sâmbătă. Întrebat direct dacă știe despre lideri iranieni uciși, Trump a răspuns: „O mare parte, da! Dar nu știm totul, dar o mare parte a fost ucisă. A fost un atac foarte puternic”.

El a mai spus că atacurile vor continua „atâta timp cât vrem”.

Trump a fost întrebat și cine îl va înlocui pe liderul suprem al Iranului și a răspuns în felul următor:

„Nu știu, dar la un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori. Sunt doar puțin sarcastic când spun asta”.

