Cine conduce Iranul, după moartea lui Ali Khamenei? Ali Larijani, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională, anunță noua putere de la Teheran

01 mart. 2026, 08:27, Actualitate
Cine conduce Iranul, după moartea lui Ali Khamenei?

Întrebarea zilei în marile cancelarii din lume este cine conduce acum Iranul, la câteva ore după eliminarea lui Ali Khamenei, ucis în atacurile de sâmbătă ale forțelor reunite israeliano-americane. Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională, a anunțat noua putere de la Teheran.

În cea mai așteptată luare de poziție din Iran, la scurt timp după vestea morții lui Khamenei, Larijani a vorbit public despre planurile Teheranului.

Larijani: „Poporul nu a permis dezmembrarea țării”

Autoritățile din Iran au decretat 40 de zile de doliu național după moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a anunțat cine va prelua puterea în țară după eliminarea lui Khamenei și a altor lideri. El a declarat că „poporul iranian nu a permis dezmembrarea țării” și a transmis că un „Consiliul provizoriu” va fi format în curând.

Prima ședință a noului consiliu ar trebui să aibă loc chiar duminică, 1 martie.

Loviturile aeriene lansate de SUA și Israel au scos din joc cele mai importante două figuri din conducerea aparatului de securitate de la Teheran. În afara lui Ali Khamenei, forțele israeliano-americane au reușit să-l ucidă și pe comandantul Corpului Gardienilor Revoluției, Mohammad Pakpour, a relatat agenția IRNA.

De asemenea, a murit și Ali Shamkhani, ofițer și politician iranian cu rol important în securitatea națională. El era printre cei mai apropiați consilieri ai liderului suprem Khamenei.

Mohammad Pakpour preluase conducerea Gardienilor după ce războiul de 12 zile, din iunie 2025, care a dus la moartea fostului comandant.

Structură militară de elită a Iranului, Corpul Gardienilor Revoluției a fost înființată după Revoluția Islamică din 1979.

Trump amenință Iranul: „Să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută”

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a amenințat Iranul să nu răspundă la uciderea lui Ali Khamenei, în caz contrar loviturile SUA urmând a fi devastatoare.

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic, mai puternic decât a lovit vreodată. Mai bine ar fi să nu facă asta, însă, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată!”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Corpul Gardienilor Revoluției (IRGC) a anunțat, la primele ore ale zilei de duminică, 1 martie, că va lansa „cea mai intensă operațiune ofensivă” din istoria sa, ca reacție la valul de lovituri aeriene SUA–Israel. Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce s-a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei.

Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după confirmarea uciderii liderului iranian Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și din alte țări din regiune au fost atacate de armata iraniană. În paralel, oamenii protestează sau sărbătoresc dispariția lui Khamenei.

