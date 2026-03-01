Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană este un fals, nu se identifică cu Europa. Trebuie să faci Statele Unite ale Europei”

Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană este un fals, nu se identifică cu Europa. Trebuie să faci Statele Unite ale Europei”

Malina Maria Fulga
01 mart. 2026, 07:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu și-a prezentat viziunea privind viitorul Uniunii Europene, sugerând că lipsa de unitate a țărilor europene ar putea fi rezolvată prin federalizarea acestora. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu a discutat despre cum va reuși Uniunea Europeană să reziste într-o lume în care tensiunile dintre marile puteri sunt din ce în ce mai mari, punând accentul pe modul de organizare al acesteia și oferind ca exemplu Statele Unite sau Federația Rusă.

„La ora actuală, în lumea multipolară care se pregătește, avem imperii, Statele Unite ale Americii, avem Statele Unite ale Europei? Avem Federația Rusă, avem China. Deci, comanda este unitară, da? La Uniunea Europeană, singura șansă este să devină federativă.”

Gazetarul susține că Uniunea Europeană nu mai este o formațiune care să funcționeze sau să mai aducă siguranță și unitate membrilor săi. Motiv pentru care, spune acesta, pe modelul marilor puteri, ar vedea necesară o comasare a acestor țări după modelul Statelor Unite, cu un președinte ales. Totuși, el afirmă că acest lucru nu ar fi posibil din cauza marilor jucători de pe scena europeană, precum Franța și Germania.

„În primul rând, este un fals. Uniunea Europeană nu se identifică cu Europa. Trebuie făcute Statele Unite ale Europei, nu Uniunea. Cu președinte ales, asta va fi foarte greu, pentru că rămân în continuare marile puteri care au folosit Uniunea, fie Franța, fie Germania, pentru interesele lor.”

