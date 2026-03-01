Silviu Predoiu: „Cea mai mare amenințare a războiului a fost incompetența liderilor europeni. Au blocat negocierile care mergeau în direcția bună, pentru interese personale”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a analizat impactul războiului din Ucraina asupra societăților europene și asupra echilibrului de securitate din interiorul NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Europa credea că războaiele sunt pentru lumea a treia

Predoiu susține că războiul a distrus iluzia unei Europe complet ferite de conflicte. În opinia sa, conflictul a generat polarizare politică, a favorizat apariția formațiunilor suveranist-naționaliste. De asemenea, s-a modificat percepția asupra rolului NATO și al Statelor Unite în arhitectura de securitate europeană.