Silviu Predoiu: „Cea mai mare amenințare a războiului a fost incompetența liderilor europeni. Au blocat negocierile care mergeau în direcția bună, pentru interese personale”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a analizat impactul războiului din Ucraina asupra societăților europene și asupra echilibrului de securitate din interiorul NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Predoiu susține că războiul a distrus iluzia unei Europe complet ferite de conflicte. În opinia sa, conflictul a generat polarizare politică, a favorizat apariția formațiunilor suveranist-naționaliste. De asemenea, s-a modificat percepția asupra rolului NATO și al Statelor Unite în arhitectura de securitate europeană.
„Toată lumea a fost convinsă că războaiele sunt un element dedicat special lumii a treia. În lumea civilizată nu se mai întâmplă. Europa era în lumea civilizată. Aici nu se mai poate întâmpla așa ceva. Ce a schimbat în Europa? În Europa, războiul din Ucraina a adus această polarizare excesivă a populației în statele europene, polarizare care a favorizat apariția formațiunilor suveranist-naționaliste. Atenție, eu nu spun extremiste, nu spun radicale. Pentru că eu am văzut pro-europeni mai radicali decât suveraniștii. Oameni care nu acceptă niciun dialog pe niciun subiect. Deci nu, nu sunt extremiști, nu sunt radicali. Și este un trend care se va întări pe parcurs. Asta din cauza războiului. Pentru că a generat niște momente de reflexie. A dus la o accelerare a militarizării industriei, economiei. A adus în prim plan problema securității. În Europa a mai avut un efect ciudat. Într-o primă fază a fost un factor de creștere, de confirmare a coeziunii NATO și a rolului Statelor Unite de coordonator al apărării colective, pentru ca în a doua parte să ducă exact la trimiterea undeva în derizoriu sau măcar în semne de întrebare a lui NATO și schimbarea radicală a rolului Statelor Unite vis-a-vis de…”, susține invitatul.