1 Martie, calendarul zilei: Roger Daltrey împlinește 82 de ani, Javier Bardem 57. Mark-Paul Gosselaar face 52 de ani

Roger Daltrey s-a născut pe 1 martie 1944, în Hammersmith, Londra, și este unul dintre cei mai importanți cântăreți britanici ai rockului clasic. Este cunoscut în special ca solist şi membru fondator al trupei The Who, alături de Pete Townshend, John Entwistle și Keith Moon. Stilul său vocal puternic și carisma scenică au definit identitatea trupei și au influențat puternic muzica rock a anilor ‘60 și ‘70. Daltrey a contribuit la crearea unor albume legendare precum Tommy (opera rock care a devenit ulterior și un musical) și Who’s Next, care include hituri celebre precum Baba O’Riley și Behind Blue Eyes. În paralel cu activitatea în trupă, Roger Daltrey și-a dezvoltat o carieră solo, lansând albume precum Ride a Rock Horse și Under a Raging Moon. Pe lângă muzică, a avut roluri în filme și televiziune, demonstrând versatilitate artistică. Este de asemenea activ în cauze caritabile, implicându-se în proiecte legate de educație muzicală pentru tineri și în lupta împotriva bolilor. Cu o carieră de peste cinci decenii, Roger Daltrey rămâne un simbol al rockului britanic și o influență majoră pentru artiștii din întreaga lume.

Javier Bardem este un actor spaniol de renume internațional, cunoscut pentru intensitatea interpretărilor sale. S-a născut pe 1 martie 1969, în Las Palmas, Spania, într-o familie de actori, și a urmat tradiția artistică familială. A început să joace încă din adolescență, debutând în televiziune și filme spaniole. Primul său succes internațional major a venit cu rolul din Before Night Falls, în care a interpretat viața poetului și romancierului cubanez Reinaldo Arenas, primind prima sa nominalizare la premiile Oscar. Rolul său emblematic, însă, este cel din No Country for Old Men, în regia fraților Coen, unde a jucat antagonistul Anton Chigurh, pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar. Alte filme notabile sunt Vicky Cristina Barcelona, Skyfall și Biutiful, pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Principal. Este căsătorit cu actrița Penélope Cruz, cu care formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din cinematografia internațională. Bardem este apreciat nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru implicarea în cauze sociale și de mediu.

Mark-Paul Gosselaar este un actor american cunoscut în special pentru rolul Zack Morris în serialul de televiziune Saved by the Bell, care a rulat din 1989 până în 1993. Născut pe 1 martie 1974, în Los Angeles, California, Gosselaar a început să apară în reclame și producții pentru copii înainte de a deveni vedetă TV. A jucat în seriale de succes precum NYPD Blue, unde a interpretat roluri mature și dramatice, și Franklin & Bash, demonstrând abilitatea sa de a alterna între dramă și comedie. Este cunoscut pentru implicarea sa în proiecte de familie și pentru menținerea unei imagini publice pozitive. Cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii, el rămâne o prezență recunoscută în televiziunea americană și un actor apreciat pentru profesionalism și carismă.

Nașteri 🎂

🎂1788: Gheorghe Asachi 🇷🇴✒️ unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe, manuscrisul Țiganiadei, epopeea bufă a lui Ion Budai-Deleanu

🎂1810: Frédéric Chopin 🇵🇱🇫🇷🎼 considerat drept unul dintre cei mai influenți compozitori de muzică pentru pian. Este primul compozitor clasic occidental care include elemente slave în muzica sa; mazurcile și polonezele sale reprezintă chiar și astăzi baza muzicii clasice naționale poloneze

🎂1812: Nicolae Kretzulescu 🇷🇴🗣 descendent direct al lui Constantin Brâncoveanu, medic, diplomat și politician liberal, membru fondator al Academiei Române, care a fost cel de-al doilea prim-ministru (funcție pe care a deținut-o de trei ori) al României

🎂1837: Ion Creangă 🇷🇴✒️ Principala contribuție a sa la literatura fantastică și pentru copii include narațiuni structurate în jurul unor protagoniști eponimi (Ivan Turbincă, Dănilă Prepeleac, Stan Pățitul), precum și basme ce pictează tabloul valorilor autohtone (Povestea porcului, Capra cu trei iezi, Soacra cu trei nurori, Punguța cu doi bani, Fata babei și fata moșneagului)

🎂1910: David Niven 🇬🇧🎬 Pantera roz (The Pink Panther) – 1963; unul din cei mai prolifici și cunoscuți actori englezi de film

🎂1922: Yitzhak Rabin 🇮🇱🗣 prim ministru al Israelului, laureat al Premiului Nobel (asasinat)

🎂1927: Harry Belafonte 🇺🇸🎤🎬 cunoscut, în special, pentru melodia sa „The Banana Boat Song”

🎂1935: Robert Conrad 🇺🇸🎬

🎂1937: Eugen Doga 🇷🇴🇲🇩🇷🇺🎼 compozitor

🎂1944: Roger Daltrey 🇬🇧🎤 membru fondator The Who

🎂1954: Ron Howard 🇺🇸🎥 Splash (1984), Cocoon (1985), Far and Away (1992), Apollo 13 (1995), Ransom (1996), How the Grinch Stole Christmas (2000), A Beautiful Mind (2001), The Missing (2003), Cinderella Man (2005), The Da Vinci Code (2006), Rush (2013), In the Heart of the Sea (2015), Eden (2024)

🎂1963: Thomas Anders 🇩🇪🎤 Între 1984-1987 și 1998-2003 a făcut parte din duo-ul Modern Talking

🎂1965: Emil Săndoi 🇷🇴⚽️

🎂1969: Javier Bardem 🇪🇸🎬 Oscar rol secundar – No Country for Old Men (2007)

🎂1974: Mark-Paul Gosselaar 🇺🇸🎬 Saved by the Bell (1989 – 1993)

🎂1987: Kesha 🇺🇸🎤 Single-ul ei de debut, „ TiK ToK ”, a fost lansat în 2009 și a ajuns în fruntea clasamentelor în multe țări, a doborât recordul pentru cea mai mare sumă dintr-o singură săptămână din toate timpurile pentru o femeie artistă și a devenit cel mai bine vândut single din întreaga lume în 2010

🎂1994: Justin Bieber 🇨🇦🎤 primul artist cu 7 melodii de pe albumul de debut în topul Billboard Hot 100

Decese 🕯

🕯️2023: Just Fontaine 🇫🇷⚽️ deținătorul recordului mondial pentru cele mai multe goluri înscrise la un Campionat Mondial, cu 13 goluri marcate la turneul din 1958

🕯️2024: Akira Toriyama 🇯🇵🖍 mangaka cu renume mondial pentru crearea seriei Dragon Ball, începută în 1984

Evenimente📋

📋📺📻Ziua Internațională a Radioului și Televiziunii pentru Copii, pentru a marca importanța emisiunilor radio și televizate în educație, instruire și promovarea drepturilor copiilor – se marchează în prima duminică din martie

📋🇷🇴🪖 Ziua automobiliştilor militari 1917: prin decret al regelui Ferdinand I, s-a înfiinţat Regimentul de Tracţiune Automobilă, prima unitate cu profil auto din Armata română

📋🆘 Ziua mondială a Protecţiei (Apărării) Civile

📋🇯🇵🕊☢️„Ziua Bikini” – Zi naţională de luptă pentru pace în Japonia; se marchează anual ca zi de protest faţă de armele atomice şi cu hidrogen (la 1 martie 1954, în zona atolului Bikini, din Pacificul de Sud, SUA au detonat o bombă cu hidrogen)

Calendar 🗒

🗒293: Împărații Dioclețian și Maximian îi numesc caesari pe Constantius Chlorus și Galerius. Acesta este considerat începutul Tetrarhiei, cunoscut sub numele de Quattuor Principes Mundi („Patru conducători ai lumii”)

🗒834: Împăratul Ludovic cel Pios este restaurat ca unic conducător al Imperiului Franc

🗒1562: Peste 1.000 de hughenoți sunt masacrați de catolici în Wassy, Franța; începutul războaielor religioase franceze

🗒1565: A fost fondat orașul Rio de Janeiro

🗒1633: Samuel de Champlain își revendică rolul de comandant al Noii Franțe în numele cardinalului Richelieu

🗒1867: A apărut primul număr al „Convorbirilor literare”, organ de presă al „Junimii”- grupare politică și literară condusă de Titu Maiorescu

🗒1871: Armata prusacă victorioasă defilează prin Paris după încheierea Asediului Parisului în timpul războiului franco-prusac

🗒1872: A fost înființat primul parc național din lume, Parcul Național Yellowstone din SUA

🗒1896: Savantul francez Henri Becquerel descoperă radioactivitatea naturală

🗒1907: Și-a început activitatea Serviciul de urgență „Salvarea”, din inițiativa dr. Mina Minovici

🗒1910: Cea mai mortală avalanșă din istoria SUA îngroapă un tren al Great Northern Railway în nord-estul comitatului King, Washington, ucigând 96 de oameni

🗒1938: Compania Samsung a fost fondată

🗒1944: Are loc premiera piesei „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian, la Teatrul Alhambra din București

🗒1946: Banca Angliei este naționalizată

🗒1950: Savantul Klaus Fuchs este condamnat la 14 ani închisoare pentru spionaj în favoarea URSS

🗒1953: Iosif Stalin suferă un accident vascular cerebral și se prăbușește; moare patru zile mai târziu

🗒1954: În zona atolului Bikini în Pacific, SUA experimentează bomba cu hidrogen

🗒1991: Încep revoltele împotriva lui Saddam Hussein în Irak, ducând la moartea a peste 25.000 de oameni, în majoritate civili

🗒1992: Bosnia și Herțegovina își declară independența față de Iugoslavia

🗒1997: Se constituie Forța de Reacție Rapidă a Armatei Române, care se înscrie în procesul de modernizare a forțelor armate ale României, în concordanță cu exigențele integrării în structurile militare ale Alianței Nord-Atlantice

🗒1998: Titanic devine primul film cu încasări de peste 1 miliard $ în întreaga lume

🗒1999: România devine parte a Convenției de echivalare a diplomelor în domeniul învățămîntului superior în Europa

🗒2000: Social-democrata Tarja Kaarina Halonen își preia funcția de președinte al Republicii Finlanda, fiind prima femeie aleasă în această funcție

🗒2001: Guvernul elvețian interzice utilizarea în hrana animalelor a alimentelor conținând făină de carne și oase

🗒2001: Regimul taliban din Afganistan dispune deschiderea focului și aruncarea în aer a statuii lui Buddha de la Bamian, monument înscris pe lista UNESCO a patrimoniului universal

🗒2002: Invazia Afganistanului: Începe „Operațiunea Anaconda” în estul Afghanistanului

🗒2019: Postul de televiziune MTV România, inaugurat la 15 iunie 2002, a încetat să funcționeze

