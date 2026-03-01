Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a promis lucruri pe care nu le poate face pentru români”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat discursul susținut de președintele României într-un context internațional. Fostul oficial a criticat atât conținutul intervenției, cât și promisiunile făcute. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Predoiu afirmă că discursul a fost structurat în jurul laudelor la adresa lui Donald Trump și al unor angajamente nerealizabile. În opinia sa, promisiunile externe sunt lipsite de credibilitate. Statul român nu reușește să rezolve probleme interne urgente.
„A avut un speech în care, în două minute, un minut l-a lăudat pe Trump și unul a promis tot felul de chestii care sunt nerealizabile. Păi n-are cum. Pentru că a promis lucruri pe care nu pot să le facă în țara lor românii. Ei nu pot să asigure asistența medicală pentru copiii români. Ei n-au putut să găsească locuințe în ritm rapid pentru 40 de familii din blocul care a explodat pe Calea Rahovei. Promit 4.000 de aparținători ai celor 1.000 de copii, dar nu ne spun cine va desemna copiii. Palestinienii? Israelienii? Domnul Trump? Deci, au promis că reabilitează școli. Măi, tu știi că ei n-au un ministru al învățământului de două luni de zile? Tu știi că ei nu-și fac școlile în România și nu le reabilitează?”, transmite Silviu Predoiu.