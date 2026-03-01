În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat discursul susținut de președintele României într-un context internațional. Fostul oficial a criticat atât conținutul intervenției, cât și promisiunile făcute. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a promis lucruri pe care nu le poate face pentru români”

Predoiu afirmă că discursul a fost structurat în jurul laudelor la adresa lui Donald Trump și al unor angajamente nerealizabile. În opinia sa, promisiunile externe sunt lipsite de credibilitate. Statul român nu reușește să rezolve probleme interne urgente.