01 mart. 2026, 08:55, Sport
CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, după a zecea victorie consecutivă, 2-1 cu Farul, în etapa 29. Au marcat Alexandru Ișfan (65), respectiv Alibek Aliev (16) și Gustavo Marins (autogol, 27).

Antrenorului Daniel Pancu i s-a făcut rău la meci și la conferința de presă de după meci a apărut Laurențiu Rus, secundul său.

Pancu a primit galben la partidă după ce s-a contrat cu arbitrul și va fi suspendat la meciul cu Dinamo, ultimul din sezonul regulat.

CFR Cluj e pe locul cinci, 50 de puncte. Pentru play-off a mai rămas un loc, pentru care se luptă FC Argeș și FCSB.

„Daniel Pancu nu se simte foarte bine. A cerut niște vitamine și medicamente încă din prima repriză. A fost foarte mult stres, s-a consumat extrem de mult și cred că aceste lucruri i-au afectat starea de sănătate. De aceea am venit eu la conferință. Este un moment extrem de fericit pentru noi. Trebuie felicitată toată lumea, de la femeile de serviciu până la domnul președinte. Am reușit să ieșim din mocirlă și am escaladat un munte. Nu cred că se aștepta nimeni să ajungem aici. Bucuria va fi scurtă totuși pentru că urmează un meci extrem de important, la Craiova. Știm ce fel de adversar este”, a declarat Laurențiu Rus.

Acesta a discutat și despre meci: „Fazele sunt interpretabile. La prima, Matei dă cu capul în minge, la a doua nu-mi dau seama din acel unghi. Sunt situații pe care, până la urmă, arbitrii le interpretează. Nu suntem noi în măsură să comentăm. O luăm pas cu pas, meci cu meci. Băieții se antrenează excelent și respectă tot ce le spunem.

I-am analizat foarte bine pe cei de la Farul. Știam că încep jocurile extrem de agresiv pe teren propriu, că alternează jocul de combinații, cu pase scurte, cu jocul direct. Aveau doi atacanți într-o formă foarte bună. Eram conștienți că trebuie să închidem zona centrală, să-i redirecționăm către zonele laterale, iar orice minge câștigată acolo să fie fructificată. Din punct de vedere defensiv, nu cred că au avut vreo ocazie clară.

Ne-am relaxat puțin în repriza a doua. Au intrat niște copii la ei și poate asta le-a oferit băieților o stare de relaxare. Am greșit pe o tranziție și am ajuns într-o situație în care ne uitam la deciziile de arbitraj. La 2-0, jocul putea fi închis mult mai lejer. Play-off-ul este întotdeauna frumos. Felicitări lui Pancu, energia pe care a adus-o la echipă a fost incredibilă. Ne pregătim pentru meciurile care urmează”, a mai declarat acesta.

