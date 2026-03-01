Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a comentat datele oficiale privind acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, privind mii de conturi care l-ar fi promovat în mediul online în timpul campaniei electorale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a analizat datele oficiale ale investigației privind acuzațiile aduse lui Călin Georgescu, referitoare la promovarea sa în mediul online prin intermediul a mii de conturi false. Acesta evidențiază că în raport este menționat faptul că nu ar exista momentan date clare cu privire la identificarea atacatorilor sau a efectului asupra procesului electoral.

De unde 85 de mii? De unde vine povestea? Vine din 33 de țări. 85 de mii. Dar ce spune SRI-ul aici? Și el n-a aflat încă. Ce zice: În prezent nu deținem date certe cu privire la atacatori, nici cu privire la afectarea procesului electoral.

De asemenea, invitatul evidențiază faptul că platforma TikTok ar fi comunicat oficial faptul că nu s-au găsit momentan dovezi concrete care să dovedească existența unei rețele coordonate asociate campaniei electorale a lui Georgescu.