Gică Popescu, președintele de la Farul Constanța, a răbufnit la finalul partidei dintre Farul și CFR Cluj! Fostul internațioal a amenințat că, dacă echipa lui mai e dezavantajată, o scoate de pe teren.

După meciul Farul – CFR Cluj, scor 1-2, au acuzat faptul că nu au primit două penalty-uri. A fost scandal mare la Ovidiu, iar oficialul alb-albaștrilor a răbufnit în direct la TV, la Digi Sport.

Gică Popescu pune tunurile pe Kyros Vassaras! „De ce mai avem VAR? Ca să ai arbitraje bune trebuie să faci scandal, aşa funcţionează la noi”

Fostul mare internațional consideră că prncipala culpă de la jocul cu CFR Cluj o poartă arbitrii din camera VAR.

“De ce mai avem VAR? Au fost două faze. Ajungem să scoatem echipa de pe teren, gata, la revedere, tot pierdem. Am văzut şi noi după meci, ne-am uitat la emisiune. Este a doua greşeală flagrantă care se face împotriva noastră, după cea de la Mioveni, când Tudose trebuia să ia al doilea galben.

Sunt convins că altul ar fi fost rezultatul. Două greşeli flagrante în această seară, două faulturi clare de penalti. Am văzut părerea lui Marius Avram. Eu îmi păstrez bunul simţ şi calmul, însă nu vreau să ajung la moment dat să scoatem echipa de pe teren, pentru că o voi face!

Avem nevoie de puncte pentru a nu intra în zona periculoasă din subsolul clasamentului, însă cu astfel de greşeli împotriva noastră ajungem… Suntem la capătul răbdării după ultimele două meciuri. Eu nu înţeleg. Ok, arbitrul poate greşi, tuşierul ar putea să nu fie ceva. Dar VAR-ul? Dacă îl chemau şi spunea centralul că nu dă penalti, ok. Ce elemente să nu aibă? Trebuie să-i tragă în picior cu pistolul? Deci sunt două meciuri, unul după altul.

Cel mai bun arbitru, Istvan Kovacs, nu dă fault ca să nu-l elimine pe jucătorul celor de la Argeş, o chestie şmecherească…

Ca să ai arbitraje bune trebuie să faci scandal, aşa funcţionează la noi. Să faci cum a făcut Dani Coman, să înjuri arbitrul şi aşa mai departe. El a luat o amendă şi a scăpat. Ce să-mi mai explice cei de la CCA? Dialogul trebuie să fie cu arbitrul, nu cu mine. Eu pierd puncte, am pierdut cu Argeş, acum… Acum mă gândesc la alte măgării.

Era înceţoşat ecranul de nu au văzut cei din VAR? Băi, oameni buni, dar centralul, tuşierul şi VAR-ul… Asta e rea intenţie, vă spun eu! Cât să suportăm?

„Îl răsuceşte de tricou, îi dă cu capul lui Gustavo, sunt două faze clare”

De ce mai avem VAR? Au fost două faze. Ajungem să scoatem echipa de pe teren, gata, la revedere, tot pierdem. Pierdeam 0-3, azi tot am pierdut, nu am luat niciun punct, la fel cu Argeş.

Am protestat cu bun simţ la meciul cu Argeş, am zis că nu se poate să nu dai fault, ştiind că trebuie să-l elimini pe Tudose. Acum, VAR-ul, rău intenţionat, nu-l cheamă să vadă faza. Îl răsuceşte de tricou, îi dă cu capul lui Gustavo, sunt două faze clare.

Se întâmplă ceva, e al doilea meci consecutiv în care e viciere de rezultat. După meciul cu Argeş doar am tras un semnal de alarmă, astăzi la fel, dar credeţi că mai suportăm şi a treia oară?”, a spus Popescu.