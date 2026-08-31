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Bolojan, vânător de panglici. A mai inaugurat o unitate dintr-un spital, de data aceasta în Mureș. Mesajul premierului demis

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Premierul demis, Ilie Bolojan, și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila-Zoltán, au la inaugurat noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș – una dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală din România. Investiția a fost finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat și are o valoare totală de peste 782 de milioane de lei, din care aproape 500 de milioane de lei reprezintă finanțare PNRR. Ministerul Sănătății a alocat aproximativ 190 de milioane de lei iar în iunie a mai virat 79,2 milioane de lei pentru accelerarea lucrărilor și finalizarea la timp a proiectului. Noul centru are o suprafață de peste 19.300 de metri pătrați și reunește într-o singură clădire activitățile Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Unitatea dispune de 219 paturi, dintre care 214 pentru spitalizare continuă și 5 pentru spitalizare de zi, precum și de un bloc operator cu patru săli de operație. Ilie Bolojan a recunoscut eșecul PNRR, faptul că din 19 spitale, prevăzute a fi finalizate sau modernizate prin program, s-a reușit doar în cazul a opt dintre ele. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a criticat pe Ilie Bolojan: România are nevoie de reforme care construiesc, nu de reforme care taie.

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„Sunt aici în semn de respect pentru ceea ce înseamnă acest oraș pentru medicina românească și pentru România. Târgu Mureș este unul dintre cele mai importante centre medicale de elită din România și am tot respectul pentru profesioniștii de aici. Este o investiție importantă pentru Târgu Mureș, dar mai ales pentru pacienții din întreaga țară care au nevoie de astfel de servicii medicale”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

„Investiția de la Târgu Mureș consolidează rolul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant drept unul dintre cele mai avansate centre din țară pentru intervenții cardiovasculare. Noul centru va permite concentrarea într-un spațiu medical integrat a activităților de diagnostic, tratament, chirurgie cardiovasculară, terapie intensivă și transplant.

Finalizarea Centrului Chirurgical Cardiovascular va contribui la creșterea accesului pacienților, adulți și copii, la servicii medicale moderne, reducerea timpilor de așteptare pentru intervențiile chirurgicale cardiovasculare și îmbunătățirea condițiilor de tratament pentru pacienții cu patologii cardiovasculare complexe. Astfel, Centrul va contribui la creșterea calității actului medical și, în mod direct, la salvarea de vieți.

Prin această investiție, România își consolidează infrastructura medicală și capacitatea sistemului public de sănătate de a oferi, în țară, tratamente complexe și intervenții cardiovasculare de înaltă performanță, susținând totodată dezvoltarea cercetării medicale și a inovării în domeniul cardiovascular”, a transmis Biroul de presă într-un comunicat.

Bolojan: Din 19 spitale s-au finalizat doar 8

„Este un final de program PNRR, așa cum spuneam, și aici trebuie să tragem niște lecții pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiți-vă că la sănătate am început cu un buget din PNRR de peste două miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste un miliard de euro, ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumați. Și asta înseamnă că, de la 19 spitale, la câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări, sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naționale, dar asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesionişti din sănătate, nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut, practic”, a precizat premierul.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la realizarea acestui centru de sănătate, încă de când era secretar de stat.
„….Dar este mai mult decât un spital nou. Este încă o dovadă că România poate. Că România construiește. Că, dincolo de zgomotul politic, există oameni care muncesc și proiecte care devin realitate. Celor care se ocupă doar cu împărțirea țării în „buni” și „răi”, cu scandal și ură, le transmit atât: mai puțină gălăgie politică și mai multă muncă. Mă bucur că am participat la realizarea acestui obiectiv atât ca secretar de stat, când coordonam investițiile din sănătate, cât și apoi ca ministru. Nu a fost un proiect simplu. Au existat blocaje, probleme tehnice și administrative, momente în care a trebuit să găsim rapid soluții. Dar nu ne-am oprit….”, a scris Rogobete pe Facebook.
Recent, Rogobete l-a critică pe Ilie Bolojan, prezent la tăierea panglicii Centrului de Neurochirurgie de la Cluj-Napoca, realizat prin PNRR:
„A mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. România are nevoie de reforme care construiesc, nu de reforme care taie”, a scris fostul ministru pe Facebook.
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