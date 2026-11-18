Brad Pitt și-a exprimat interesul de a-l interpreta pe următorul antagonist din franciză, în urma confirmării lui Robert Pattinson în rolul celui de-al șaptelea agent 007.

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O nouă eră pentru cel mai faimos agent secret din cinematografie tocmai a început și atrage deja unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood. În urma anunțului oficial că actorul britanic Robert Pattinson va fi al șaptelea interpret care îi va da viață lui James Bond, Brad Pitt și-a exprimat interesul de a-l juca pe următorul său mare adversar pe marele ecran.

Aflat pe covorul roșu, luni, la premiera din Los Angeles a celui mai recent film al său, „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, Brad Pitt a fost întrebat de presă despre alegerea lui Pattinson ca succesor al lui Daniel Craig. Și, departe de a fi sceptic, actorul în vârstă de 62 de ani a salutat decizia luată de Amazon MGM Studios.

„Îmi place ideea asta. Îmi place ceea ce a făcut până acum și alegerile pe care le-a făcut în carieră. Cred că este autentic”, a declarat Pitt într-un interviu pentru Extra.

Întrebat dacă ar lua în considerare interpretarea rolului negativ în cel de-al douăzeci și șaselea film al francizei, starul din Once Upon a Time in Hollywood nu a ezitat să răspundă: „Mi-ar plăcea să fac asta”, potrivit La Opinion.

De asemenea, Brad Pitt a făcut referire și la prestația colegului și prietenului său, Javier Bardem, care l-a interpretat pe memorabilul antagonist Raoul Silva în Skyfall (2012).

„Prietenul meu Javier a făcut o treabă excelentă. E o moștenire greu de egalat, dar aș accepta provocarea”, a adăugat el.

Apoi, într-o discuție cu Complex, actorul și-a reafirmat entuziasmul, transmițând un mesaj direct cineastului desemnat să regizeze filmul, Denis Villeneuve.

Întrebat și pe ce actriță ar propune-o pentru rolul de „fată Bond”, Pitt a glumit spunând că nu are pe nimeni anume în minte, dar s-a autopropus pentru un alt rol: „Luați-mă în calcul pentru rolul antagonistului. Faceți-mi legătura cu Denis Villeneuve – haideți să o facem!”

Următorul film din seria James Bond, a cărui producție este programată să înceapă în 2027, va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru saga „Dune”, după un scenariu de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”.