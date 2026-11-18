Victoria Stoiciu, senatoarea care și-a dat demisia din PSD, critică adoptarea proiectului de lege care majorează plafonul zilnic pentru încasările și plățile în numerar la 50.000 de lei. Aceasta spune că măsura favorizează evaziunea fiscală și afectează interesele economice ale României. De asemenea, senatoarea îi cere președintelui Nicușor Dan să trimită legea în Parlament pentru reexaminare.

Propunerea legislativă, inițiată de AUR, modifică Legea nr. 70/2015 privind disciplina financiară în operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, în sensul instituirii unui plafon unic zilnic de 50.000 lei pentru operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în numerar.

Legea actuală prevede plafoane diferenţiate de 5.000 de lei sau de 10.000 de lei.

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Senatoarea susține că adoptarea unei asemenea măsuri este greu de justificat în condițiile în care România se confruntă cu un nivel ridicat al evaziunii fiscale.

„Majorarea plafonului pentru plățile cash la 10.000 de euro, care e limita maximă admisă de UE, e o undă verde dată evazionistilor fix din Parlamentul României.

Să fii campion la evaziune, să fii ultimul la rata de colectare a impozitelor, sa te lupți să scazi deficitul și să vii cu o astfel de lege înseamnă să îți tai creanga de sub picioare, ca stat.

Dacă eram Finlanda sau Germania, unde evaziunea fiscală e redusă, mai înțelegeam o astfel de lege. Dar când tu când tu ca țară ajungi să discuți despre evaziunea fiscală ca despre o problemă de securitate națională, cum poți vota așa ceva?”, a transmis Victoria Stoiciu pe Facebook.

„Cui servește aceasta măsură?”

Victoria Stoiciu susține că majorarea plafonului pentru tranzacțiile în numerar ar putea favoriza evazioniștii și clientela politică.

„Așa că rămâne întrebarea – cui servește aceasta măsură? Cui altcuiva în afară de evazioniști și clientelei politice? Si eventual intereselor rusești, care jubileaza de fiecare dată când România o ia la vale.

Pentru că evaziune fiscală mai mare înseamnă bani mai puțini pentru servicii, educație, sănătate, pensii etc. Iar cu cât acestea sunt mai precare, mai prost finanțate, cu atât nemultumirea crește și scorurile extremiștilor urcă. Cu atât România se imprumuta mai mult și mai scump, astfel încât extremiștii să poată să se isterizeze alarmist că ne vindem țara strainilor, uitand ca ei au pus umarul la asta. Good job, guys, Putin likes this!”, mai transmite senatoarea.

La finalul mesajului, Victoria Stoiciu a făcut un apel către președintele Nicușor Dan.

„Sper ca președintele Nicușor Dan să trimită legea în Parlament spre re-examinare. Este pur și simplu o lege împotriva intereselor naționale”, a adăugat senatoarea.

Ce plafon stabilea legea actuală

Proiectul vizează, conform art. 1 alin (1), operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică.

„Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii: încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare”, prevede proiectul.

Propunerea legislativă a fost inițiată de 62 de parlamentari AUR și a fost respinsă de Senat. Executivul a transmis un punct de vedere negativ, Consiliul Economic și Social a dat aviz nefavorabil, iar Banca Națională a formulat observații asupra inițiativei.

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul cu 173 de voturi „pentru”. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Sursa foto: Mediafax