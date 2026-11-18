Războiul dintre Nicușor Dan și primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, rămâne în așteptare după ce Curtea Constituțională a României a amânat pentru data de 16 decembrie pronunțarea asupra sesizării depuse de președintele Nicușor Dan. Președintele susține că legea votată de Parlament prin care Voluntari devine municipiu nu este constituțională și că locuitorii orașului vor ca acesta să devină un sector al Bucureștiului.

Omiterea referendumului din 2009, principalul argument al Administrației Prezidențiale

Unul dintre principalele argumente invocate de președinte este omiterea unui referendum organizat în 2009, în cadrul căruia locuitorii din Voluntari s-ar fi pronunțat pentru transformarea localității în Sectorul 7 al Capitalei.

În documentația proiectului legislativ inițiat de PSD este menționat un referendum din 2004, despre care inițiatorii susțin că ar fi reflectat dorința cetățenilor de a transforma orașul în municipiu. Administrația Prezidențială atrage însă atenția că rezultatul consultării populare din 2009, care viza integrarea Voluntariului în București, trebuia de asemenea luat în considerare.

Criterii legale contestate de șeful statului

Nicușor Dan contestă și îndeplinirea unor indicatori obligatorii pentru dobândirea statutului de municipiu. Printre criteriile semnalate se numără existența unui spital și a unui depozit de deșeuri, condiții despre care șeful statului susține că nu sunt îndeplinite conform cerințelor legale.

Transformarea Voluntariului în municipiu a fost susținută prin argumentul dezvoltării accelerate a localității în ultimii ani.O parte dintre locuitori își doresc această schimbare, însă există și preocupări legate de posibilele majorări ale taxelor și impozitelor locale.

Ce prevede legea adoptată de Parlament în septembrie

Proiectul de lege privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari a primit votul final în Senat, în calitate de for decizional, pe 21 septembrie 2026, fiind transmis președintelui spre promulgare pe 3 octombrie. Potrivit datelor din expunerea de motive a actului normativ, inițiatorii au invocat o populație de aproape 50.000 de locuitori în 2026, precum și un grad ridicat de racordare la rețelele de apă și canalizare (peste 99%). Obținerea statutului de municipiu ar urma să permită administrației locale accesul la finanțări mai consistente și alocări bugetare mai mari pentru proiecte de infrastructură, educație și utilități publice.

Transformarea Voluntariului în municipiu a fost susținută prin argumentul dezvoltării accelerate a localității în ultimii ani. O parte dintre locuitori își doresc această schimbare, însă există și preocupări legate de posibilele majorări ale taxelor și impozitelor locale.

Curtea Constituțională urmează să reia dezbaterea și să se pronunțe asupra sesizării depuse de președinte pe 16 decembrie.