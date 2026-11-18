Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că escrocii se folosesc de un nou scenariu de fraudă ca să fure datele bancare ale românilor. Atacatorii sună victimele de mai multe ori și se dau drept operatori de telefonie mobilă și experți în securitate cibernetică și le cer victimelor informații bancare sensibile sau date personale.

Cum funcționează noua metodă de fraudă telefonică

Potrivit reprezentanților Directoratului Național de Securitate Cibernetică, schema infracțională începe cu un apel de la o persoană care pretinde că reprezintă un operator de telefonie mobilă. Sub pretextul prelungirii contractului sau al actualizării datelor, falsul operator solicită informații personale și coduri primite prin SMS, pe care le asociază unor presupuse cereri de activare a unei semnături electronice.

La scurt timp după prima discuție, victima este sunată din nou, de această dată de o persoană care se prezintă în mod fals drept angajat al Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Acesta susține că în sistem a fost identificată o tentativă de fraudă, un furt de date sau o activare neautorizată a unei semnături electronice, inducând astfel o stare de panică.

Pentru a părea credibili și a câștiga încrederea interlocutorului, atacatorii folosesc nume complete, presupuse coduri de angajat sau numere de legitimație. Mai mult, aceștia stabilesc chiar și o „parolă a convorbirii”, menită să confirme identitatea unui viitor interlocutor în cazul unor apeluri ulterioare.

Odată ce victima este convinsă că vorbește cu o autoritate a statului, conversația este direcționată către obținerea unor informații financiare sensibile. Escrocii întreabă la ce bănci are victima conturi deschise, dacă deține credite sau economii, care sunt soldurile aproximative și ce venituri încasează, solicitând totodată CNP-ul, codurile primite prin SMS sau fotografii ale actului de identitate.

DNSC a anunțat că angajații săi nu contactează niciodată cetățenii pentru a le cere informații confidențiale și nu desfășoară activități de supraveghere a comunicațiilor private.

„DNSC NU solicită prin telefon date bancare, solduri, venituri, coduri de autentificare sau fotografii ale actelor de identitate și nu monitorizează apelurile sau mesajele utilizatorilor pentru identificarea «activității suspecte»”, au transmis reprezentanții instituției.

Recomandări pentru a nu cădea în capcana escrocilor

Pentru a preveni pierderile financiare și furtul de identitate, specialiștii în securitate cibernetică le recomandă cetățenilor să nu divulge niciodată date personale, bancare sau informații despre situația financiară în urma unor apeluri telefonice nesolicitate. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu fotografieze și să nu transmită copii ale actului de identitate unor persoane necunoscute, precum și să refuze instalarea oricăror aplicații sau accesarea linkurilor trimise la solicitarea unor astfel de interlocutori.

În cazul în care primiți un astfel de telefon, cel mai sigur pas este să întrerupeți imediat conversația și să verificați orice presupusă alertă contactând organizația respectivă exclusiv prin canalele oficiale de comunicare. Dacă ați furnizat deja date sensibile sau suspectați că ați devenit victima unei fraude, trebuie să contactați de urgență banca și să sesizați autoritățile competente.