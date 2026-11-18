Drumul național dintre Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea e cu un pas mai aproape de modernizare. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat miercuri, 18 noiembrie, semnarea contractului de finanțare pentru pregătirea documentelor necesare modernizării Drumului Național 73C. Valoarea contractului este de aproximativ 6,77 milioane de lei, iar banii provin din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027.

Ce tronsoane de drum intră în planul de modernizare

Contractul a fost încheiat între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și vizează pregătirea actelor tehnice înainte de începerea lucrărilor propriu-zise pe o distanță de peste 23 de kilometri.

Proiectul este împărțit în două bucăți de drum. Pentru prima porțiune, dintre Curtea de Argeș și localitatea Tigveni, în lungime de 10,2 kilometri, specialiștii vor întocmi documentația necesară pentru lucrările de reparații și reabilitare.Pentru a doua porțiune, dintre Tigveni și Râmnicu Vâlcea, care măsoară 13 kilometri, va fi realizat un studiu de fezabilitate care va stabili exact cum va fi modernizat traseul.

„Astăzi am semnat contractul de finanțare pentru pregătirea documentațiilor necesare reabilitării și modernizării DN73C, pe sectoarele Curtea de Argeș – Tigveni și Tigveni – Râmnicu Vâlcea. Proiectul prevede elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru primul sector și a Studiului de Fezabilitate (SF) pentru cel de-al doilea sector. Valoarea totală a contractului de finanțare este de aproximativ 6,77 milioane de lei și este finanțat din fonduri europene (Programul Transport 2021–2027)”, a transmis ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa.

De ce este important acest drum pentru șoferi

Drumul Național 73C are aproape 70 de kilometri și face legătura între județele Argeș și Vâlcea, trecând printr-o zonă de deal și munte cu multe curbe și porțiuni degradate, unde șoferii sunt obligați să circule cu viteză redusă.

Modernizarea acestui drum este esențială pentru că va prelua mașinile care vor coborî de pe viitoarea Autostradă Sibiu – Pitești. Localitatea Tigveni este chiar locul unde se va face legătura cu autostrada, iar odată refăcut, DN 73C le va permite șoferilor să ajungă mult mai repede și în siguranță dinspre autostradă către Râmnicu Vâlcea.