Radu Oprea, ministrul Apărării, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea de la Marea Neagră, despre care reprezentantul Alianței Nord-Atlantice a spus că este în atenția lui directă.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a avut miercuri, la Bruxelles, o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul reuniunii Grupului de Contact pentru Ucraina.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„În marja reuniunii Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), de la Bruxelles, am avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care m-a asigurat direct ca situația de securitate din Marea Neagra este în atenția sa”, a transmis Radu Oprea, într-o postare făcută pe rețelele de socializare.

Ministrul Apărării a subliniat că, în cadrul discuțiilor cu secretarul general al NATO, i-a comunicat îngrijorările României. Cei doi au ajuns și la un acord informal: „Vom continua coordonarea pentru a identifica cele mai rapide și bune soluții pentru a întări securitatea la Marea Neagră”, a mai spus ministrul social-democrat.

„Alianța lucrează la consolidarea capacității de descurajare și apărare în regiune”, a adăugat Radu Oprea.

Sursa foto: Facebook / Radu Oprea