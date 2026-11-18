Difuzarea pe Antena 3 CNN a fotografiilor făcute de anchetatori în locuința lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor, a provocat ample reacții în spațiul public, care au generat inclusiv mii de reclamații la DNA. Printre cei care critică acest linșaj mediatic se numără și fostul premier Victor Ponta. Acesta apreciază că justiția televizată, devenită celebră în vremea Binomului, va contribui la aura de martir a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

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Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri a încercat să explice, din perspectiva sa, de ce ajung astfel de probe sau de materiale din dosarul Călin Georgescu în presă. Inclusiv interceptări care n-au legătură directă cu speța și contrazic protejarea, prevăzută de Constituție, a dreptului la viață privată.

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Ponta: Acest tratament îl ajută pe Georgescu

„Acest tratament, nu știu dacă asta a fost intenția jurnaliștilor, dar îl ajută. I-au făcut un bine. E o casă de oameni normali, cu lucruri… Ajută la acest portret de martirizare. N-au găsit, dom’le, legitimația de la cavalerii de la Malta? Se protejează dreptul la viață privată”.

În dialogul cu jurnalistul Gândul, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2014 și 2025 a mai observat că, spre deosebire de perioada Binomului SRI – DNA, celebru pentru linșajele mediatice la adresa multor politicieni anchetați și ulterior declarați nevinovați, în prezent aceste abuzuri de putere se fac în mod direct. Nu se mai ține cont de salvarea aparențelor, a explicat Ponta.

Un efort de „diabolizare” a fostului prezidențiabil

În aceeași intervenție, fostul prim-ministru a remarcat că este vorba de un întreg efort de diabolizare a liderului suveranist. Care se va traduce într-o victorie categorică la urne, asta dacă ar mai fi lăsat să candideze, a concluzionat Ponta.

„Nu, cum să se termine (n.r. – justiția televizată)? Se fac mai pe față toate. Ești mai naiv ca mine? Credeam că eu sunt deținătorul naivității publice. Tot efortul început în luna decembrie 2024 și care continuă și azi, de a-l diaboliza pe Călin Georgescu, n-a avut ca rezultat altceva decât faptul că, în decembrie 2024, îl cunoștea un sfert din populația României, acum îl cunosc toți, și că atunci a luat 21% sau 22%. Dacă ar candida mâine, ar lua 40%”.