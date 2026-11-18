Iată de ce casa sau apartamentul în care locuiești ar putea scăpa de impozit, în cazul în care este singura ta locuință și valorează sub anumite valori. În acest sens, un proiect de lege este pe masa Parlamentului. Este vorba despre o propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, inițiată de mai mulți deputați SOS, dar și un deputat UPR.

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Această propunere de Lege completează Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal) și introduce o scutire obligatorie de la plata impozitului pe clădiri și pe teren pentru locuința unică folosită ca domiciliu, cu mai multe condiții cumulative.

Prin aceasta, inițiatorii spun că vor să reducă sarcina fiscală pentru persoanele care au o singură locuință, folosită ca domiciliu, fără a crea o scutire generală pentru toate proprietățile imobiliare.

Condiții pentru a putea beneficia de scutire de impozit

În proiectul de Lege aflat pe masa Parlamentului, se precizează că ar putea beneficia de scutire obligatorie de impozit pentru locuința situată în România (plus terenul aferent), dacă este domiciliul proprietarului, acesta are rezidența fiscală în România și proprietarul nu deține altă locuință.

Condiția „locuință unică” se verifică și pentru proprietăți deținute în străinătate, pe o perioadă de 5 ani, cu excepția cazului în care locuința a fost înlocuită.

De asemenea, proiectul de lege prevede și anumite limite de valoare pentru a beneficia de această scutire, și anume, 350.000 euro pentru apartamente și 400.000 euro pentru case (plus terenul aferent). Alte limite sunt și cele de suprafață a terenului, respectiv, 500 mp în mediul urban și 1.500 mp în mediul rural.

Proiectul de lege mai specifică și faptul că:

Coproprietarii trebuie să îndeplinească fiecare, individual, toate condițiile de scutire.

Cererea de scutire se depune până la 31 martie;

scutirea se menține în anii următori cât timp condițiile sunt îndeplinite, cu obligația contribuabilului de a declara orice modificare, printr-o declarație autentică (notarială)

Așadar, proiectul propune scutirea de impozit pe clădiri și teren pentru singura locuință-domiciliu a proprietarului, cu condiții de valoare, suprafață și reședință fiscală.

Impactul său ar fi acela că afectează bugetele locale, ale căror venituri din impozitele pe clădiri și terenuri vor scădea, și ar putea genera costuri administrative suplimentare pentru primării (verificarea condițiilor, declarații autentice).

Cu toate acestea, impactul financiar nu poate fi estimat fără date de la autorități și se cere Guvernului o evaluare a veniturilor pierdute pe următorii cinci ani, pe fiecare unitate administrativ-teritorială. Totodată, nu se indică o dată exactă de intrare în vigoare a scutirii. Pentru moment, acest proiect de Lege este înregistrat la Senat pentru dezbatere.