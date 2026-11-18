Președintele rus Vladimir Putin a sosit la summitul APEC din Shenzhen însoțit de un ofițer care transporta celebrul dispozitiv de comandă nucleară al Rusiei, cunoscut sub numele de „Cheget”. Prezența „servietei nucleare” la summit a fost confirmată presei de către un membru al delegației ruse.

Imaginile distribuite de jurnalistul rus Evgheni Popov îl arată pe un ofițer purtând o servietă neagră în apropierea președintelui rus. Întrebat direct dacă aceasta este „servieta nucleară”, oficialul rus a răspuns afirmativ.

„Bună ziua, aceasta este servieta nucleară pe care o aveți? Exact aceeași?”, l-a întrebat un jurnalist pe adjunctul șefului statului.

Apariția dispozitivului are loc în marja reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Shenzhen, unde Putin are programate întrevederi la nivel înalt cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele american Donald Trump.

Deși președintele Rusiei este însoțit în permanență de acest dispozitiv, inclusiv în deplasările externe, expunerea sa deliberată în fața camerelor de filmat este rară și este interpretată adesea drept un semnal de forță geopolitică.

Numită după muntele Cheget din Caucaz, servieta nu conține un simplu buton de lansare, ci este un terminal securizat de comunicații pentru sistemul automatizat de comandă și control strategic ce îi permite lui Putin să transmită ordinele de lansare a armelor nucleare.

Pe lângă președintele Rusiei, dispozitive similare se află în mod tradițional și la ministrul Apărării, respectiv la șeful Statului Major General. Servieta este transportată în mod obișnuit de un ofițer al marinei ruse.