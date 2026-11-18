Vladimir Putin a apărut în „fotografia de familie” a liderilor APEC pentru prima dată după o pauză de nouă ani, ocupând o poziție centrală alături de Xi Jinping și Donald Trump. Potrivit analiștilor Bloomberg, imaginea reprezintă o sfidare directă la adresa eforturilor Occidentului de a-l izola pe președintele rus pe scena internațională.

„Acest lucru demonstrează unitatea liderilor mondiali și menținerea statutului diplomatic al Rusiei pe scena internațională.“, precizează sursa citată.

În prim-plan se află președintele Chinei, Xi Jinping, și soția sa, Peng Liyuan. Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, se află, de asemenea, în primul rând – Trump fiind așezat lângă Xi. Peng Liyuan a fost cea care îl despărțea pe liderul chinez de Putin. Alți lideri, printre care premierul Mark Carney din Canada și Sanae Takaichi, premierul din Japonia, se află în al doilea rând.

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Fotografiile de grup din ultimul deceniu au evidențiat izolarea diplomatică a lui Putin, reamintește Bloomberg. Rusia a fost suspendată pe termen nelimitat din Grupul celor Opt în 2014, după anexarea Crimeei, devenind astfel G7. Invazia sa la scară largă din 2022 i-a adâncit alienarea față de ceilalți lideri. Putin a apărut ultima dată într-o fotografie de grup la APEC în 2017, în Vietnam.

Un mandat de arestare de la Curtea Penală Internațională din 2023 a restricționat și călătoriile lui Putin – chiar și în țări precum Africa de Sud, care are legături bune cu Rusia. Xi a jucat un rol esențial în a-l ajuta pe Putin să rămână în circuitul diplomatic, oferindu-i o platformă la evenimente majore, cum ar fi o paradă militară de anul trecut la Beijing.

Deși fotografiile de grup sunt ceremoniale și nu au o semnificație deosebită, ele reprezintă un ritual menit să arate unitatea dintre liderii globali. Adesea, ele scot în evidență tensiunile geopolitice, reflectate în primul rând în cine stă unde. Uneori, sunt eliminate complet.

La finalul lunii octombrie, de exemplu, la summitul G20 din Atlanta, gazdele americane au fost nevoite să renunțe la așa-numita „fotografie de familie”, după ce mai multe delegații au amenințat că vor ieși din cadru, dacă în imagine apare și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Potrivit Bloomberg, anul acesta, fotografia subliniază o dispută amară între Japonia și China. Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, care a ocupat primul rând în fotografia de anul trecut de la summitul APEC din Coreea de Sud, a fost retrogradată în ultimul rând – deși o jachetă roz aprins a ajutat-o ​​să iasă în evidență.

Diplomații japonezi erau îngrijorați înainte de summit că Xi Jinping o va elimina complet pe Takaichi din fotografia de grup, relațiile fiind înghețate profund după comentariul acesteia de anul trecut, conform căruia Japonia s-ar putea implica în orice invazie a Taiwanului. În ciuda acestui lucru, Xi și soția sa au întâmpinat-o pe Takaichi cu o strângere de mână și zâmbete cordiale când aceasta a ajuns pe scenă.

Imaginea celor trei lideri, Trump, Putin și XI, aliniați unul lângă altul a apărut cu câteva ore înainte ca aceștia să aibă o reuniune fără precedent în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, China. Ulterior, joi, este planificată ți o întâlnire bilaterală Putin – Trump.

Kremlinul speră că aceasta va fi una productivă.