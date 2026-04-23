București a prins topul celor mai fericite orașe din lume în 2026. Pe ce loc este în clasament

București a intrat în topul celor mai fericite orașe din lume în 2026. Cea de-a 6-a ediție a Indexului Orașelor Fericite a fost anunțată oficial la Parlamentul Regatului Unit din Londra. Este punctul culminant al celui mai mare studiu comunitar privind dezvoltarea urbană din lume.

Evenimentul a avut loc la sediul Parlamentului Britanic. Clasamentul cuprinde 251 de orașe și este bazat pe 64 de indicatori în șase dimensiuni. Indexul evidențiază orașele care combină calitatea vieții, sustenabilitatea și strategiile de dezvoltare pe termen lung.

Așa cum era de așteptat, orașele europene nordice conduc autoritar acest clasament.

Alianța Orașelor Fericite

Ediția din 2026 introduce, de asemenea, Alianța Orașelor Fericite. Este un nou cadru pentru cooperare și învățare comună între orașele de top.

Grupul GOLD reunește primele 50 de orașe din Indexul Orașelor Fericite 2026. Această distincție recunoaște orașele care demonstrează un standard constant ridicat de performanță în cele șase dimensiuni ale Indexului: Cetățeni, Guvernanță, Mediu, Economie, Sănătate și Mobilitate.

București a reușit să se claseze pe locul 247. Dar, pe de altă parte Capitala României este în top 10 european la bogăție.

Indicele nu este conceput pentru a declara un singur „cel mai bun oraș” din lume. În schimb, identifică orașele care combină buna guvernanță, sustenabilitatea, reziliența și calitatea vieții.

Ediția din 2026 reflectă o colaborare internațională substanțială. Pe parcursul unei perioade de cinci luni, cercetătorii au adunat și verificat un volum mare de informații comparabile folosind o metodologie unificată bazată pe 64 de indicatori.

Dintr-un grup inițial de peste 3.400 de orașe din întreaga lume. Aproape 1.000 de orașe au fost selectate pentru o analiză mai aprofundată. Această abordare permite studiului să depășească comparațiile superficiale și să se concentreze în schimb pe performanța urbană pe termen lung, bazată pe dovezi.

Kiev a obținut un loc de solidaritate în top

Alianța este concepută nu doar ca o platformă de recunoaștere, ci ca un cadru practic pentru dialog, colaborare și învățare în materie de politici. Aceasta reunește orașe invitate din grupul GOLD, alături de alte orașe selectate printr-un proces global de nominalizare și votare a cercetătorilor, reflectând un angajament comun față de bunăstarea locuitorilor și dezvoltarea urbană durabilă.

Ediția din acest an include și un gest simbolic de solidaritate. În timp ce clasamentul oficial acoperă 250 de orașe, locul 251 a fost atribuit Kievului fără punctaj sau comparație, ca semn de respect pentru eforturile autorităților orașelor ucrainene în circumstanțe extraordinar de dificile.

