Bucureștiul intră în top 10 cele mai bogate regiuni din UE. Capitala a devansat orașe precum Budapesta, Varșovia sau Hamburg. Care e explicația

Un top internațional respectat plasează Capitala în top 10 cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Bucureștiul a devansat orașe precum Budapesta, Varșovia sau Hamburg, explicația primordială fiind concentrarea de avuție a Capitalei și a zonei limitrofe. 

Conform clasamentului, București-Ilfov a ajuns la 188% din media Uniunii Europene în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în standarde ale puterii de cumpărare (PPS). Acest indicator ține cont de diferențele de cost al vieții dintre state.

Capitala țării are o valoare estimată de 75.000 euro pe locuitori

Valoarea estimată pentru regiune este de aproximativ 75.000 de euro per locuitor, notează Visual Capitalist., citat de StirileProTV. Astfel, capitala României se află imediat sub Bruxelles, regiune care înregistrează 190% din media UE, dar peste alte centre urbane importante din Europa Centrală și de Est. Poziționarea Bucureștiului în top 10 european confirmă concentrarea puterii economice în marile orașe și în zonele metropolitane.

Primele locuri sunt ocupate de regiuni din Irlanda și Luxemburg. Eastern and Midland din Irlanda conduce detașat clasamentul, cu un PIB pe cap de locuitor de peste două ori mai mare decât media europeană. Sudul Irlandei și Luxemburg completează podiumul. Totuși, economiștii semnalează că aceste valori sunt influențate semnificativ de activitatea companiilor multinaționale care își înregistrează profiturile în aceste economii.

Locomotiva economică a țării

În cazul Bucureștiului, poziția ridicată este dată de rolul de principal centru economic al țării. Regiunea concentrează sedii de companii, investiții străine, instituții publice, sector financiar, servicii cu valoare adăugată mare și o parte semnificativă a infrastructurii moderne din România.

Specialiștii arată că marile capitale europene tind să genereze niveluri de productivitate mai ridicate decât restul țării. Același fenomen poate fi observat la Praga, Paris, Copenhaga sau Bruxelles, unde activitatea economică este concentrată în jurul administrației centrale, al corporațiilor și al industriilor performante.

Opoziție accentuată între polii de bogăție

  • Clasamentul evidențiază și contrastul intern din România. Astfel, deși București-Ilfov aparține elitei economice a Uniunii Europene, media națională rămâne mult sub nivelul Capitalei și județului din jurul său.
  • Totodată, indicatorul folosit în clasament nu trebuie corelat direct cu nivelul salariilor sau cu veniturile populației. PIB-ul pe cap de locuitor măsoară valoarea totală a activității economice raportată la numărul de locuitori și oferă o imagine asupra forței economice a unei regiuni, nu neapărat asupra bunăstării fiecărui cetățean.

Economia țării este susținută preponderent cu ajutorul Capitalei. Dacă excludem Bucureștiul, niciun județ nu aduce mai mult de 6%, iar 9 județe nu contribuie nici măcar cu un procent.

În 2026, estimările oficiale indică faptul un sfert din contribuția la PIB-ului va veni direct din Capitală. Prognoza arată că Bucureștiul va contribui cu aproape 520 de miliarde de lei. Topul e completat, însă la mare distanță, de județele Cluj, Timiș, Prahova și Constanța, care nici cumulat nu contribuie la economie cât Capitala.

1. București – 25,5% – 519,5 mld. lei 2. Cluj – 5,3% 3. Timiș – 4,3% 4. Prahova – 4,1% 5. Constanța – 4,1% 6. Iași – 3,3% 7. Brașov – 3,3% 8. Ilfov – 2,9% 9. Argeș – 2,6% 10. Dolj – 2,5%

La polul opus, din cele 42 de județe ale țării, Giurgiu va contribui cel mai puțin la PIB. De altfel, alte 8 județene nu se pot lăuda că vor aduce nici măcar un procent.

1. Giurgiu – 0,6% 2. Covasna – 0,7% 3. Călărași – 0,8% 4. Tulcea – 0,8% 5. Mehedinți – 0,8% 6. Vaslui – 0,8% 7. Ialomița – 0,9% 8. Sălaj – 0,9% 9. Botoșani – 0,9%

