Ca în fiecare toamnă, între sindicaliștii de la metrou și conducerea Metrorex există tensiuni foarte mari înainte de semnarea Contractului Colectiv de Muncă. Angajații de la metrou „ridică” de fiecare dată pretenții, și nu de puține ori reușesc să obțină o bună parte din ceea ce își doresc. Doar că în acest an, în contextul austerității impuse de Guvernul Bolojan, bucureștenii ar putea cădea victime ale acestui conflict. Potrivit surselor Gândul, sindicaliștii nu doar că nu sunt dispuși să renunțe la sporuri, ci vor chiar și o creștere a veniturilor.

Bucureștenii ar putea suferi în această toamnă din cauza unui veșnic „război” dintre sindicatul de la metrou și autorități, respectiv Metrorex și Ministerul Transporturilor.

Surse administrative au precizat pentru Gândul că în aceste zile mocnește deja conflictul dintre angajații de la metrou și conducerea companiei. Ba mai mult, săptămâna viitoare, sindicaliștii din subteran ar putea ieși în stradă, înainte de începerea negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă.

Huliți de mulți bucureșteni pentru că ar avea salarii mari, sindicaliștii vor cere și în acest an creșteri ale veniturilor, potrivit surselor Gândul.

Va ceda Ilie Bolojan presiunilor venite de la sindicaliști?

Este foarte greu însă de crezut că actualul Guvern, în contextul austerității lui Ilie Bolojan, va fi de acord cu revendicările sindicaliștilor de la metrou. Asta mai ales după ce însuși ministrul Transporturilor le-a cerut angajaților de la Metrorex, care au birourile în Palatul CFR, să fie „solidari” cu austeritatea Guvernului și să renunțe la sporurile de metrou.

„Sindicaliștii nu vor renunța la drepturile lor. Prețurile au crescut, chiar au explodat la anumite produse. Ca atare, dacă nu se va găsi un consens, este posibil să asistăm la un conflict major, care să ducă la un blocaj fără precedent în București, prin oprirea, legală, a circulației la metrou”, au precizat pentru Gândul surse administrative.

Și anul trecut, negocierile dintre Sindicatul Metrorex și compania de transport au fost dure, iar conflictul a fost la un pas să escaladeze.

În paralel cu negocierea CCM, sindicaliștii au avut în 2024 și următoarele cerințe:

condiții mai bune de muncă;

o mai bună finanțare;

angajarea de personal;

asigurări de serviciu și de sănătate.

„În condițiile în care pleacă foarte mulți oameni la pensie, sarcinile acestora sunt preluate de oamenii care rămân. Asta înseamnă muncă în plus, fără mai mulți bani. Presiune mai mare, ceea ce este foarte periculos pentru siguranța călătorilor. Dacă cei din conducere nu vor înțelege cerințele noastre, cu siguranță, la sfârșitul lunii octombrie, declanșăm proteste, se poate ajunge și la grevă”, explicau toamna trecută reprezentanții sindicatului Metrorex.

Ultima grevă la Metrorex a paralizat Bucureștiul

Sindicaliștii de la metrou au protestat și în 2023, în fața Guvernului, fiind nemulțumiți de prevederile Legii 296 / 2023, intrată în vigoare la 1 noiembrie 2023.

Ultima grevă generală la Metrorex a avut loc în martie 2021 și a creat un scandal imens, care a condus la excluderea lui Ion Rădoi din cadrul Sindicatului Liber din Metrou.

