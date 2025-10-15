Prima pagină » Actualitate » Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele

15 oct. 2025, 15:21, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Iată cine este bugetarul din România, fost electrician, care știgă un salariu de 11.000 de euro lunar. Ce răspuns a dat acesta când a fost întrebat cum de știgă de două ori mai mult decât șeful statului.

Este vorba despre directorul Monetăriei Statului, Octavian Schen, care în anul 2024 a avut un venit lunar de 56.787 de lei, adică de două ori mai mare decât salariul președintelui României.

Întrebat fiind cum a ajuns să câștige mai mult decât șeful statului, Schen a declarat este posibil ca președintele să nu fie plătit suficient de bine”.

Octavian Schen ocupă funcția de director general al Monetăriei Statului instituție aflată în subordinea Băncii Naționale a României – din august 2010, iar anul trecut, acesta a ajuns la un venit de peste 11.000 de euro pe lună.

Dacă veți analiza cei 15 ani de mandat, veți constata , în medie, am încasat aproximativ 1.000 de euro. Faptul că au fost momente în care s-au negociat aceste drepturi și remunerații se datorează unor indicatori de performanță”, a explicat Schen.

La replica reporterului că veniturile sale sunt duble față de cele ale președintelui, acesta a spus:

„Eu nu cunosc atribuțiile domnului președinte. Poate Președintele României nu este plătit suficient de bine. Există dialog pentru anumite ajustări. Am familie, am copil și e firesc ca fiecare își dorească un trai decent.”

Conform G4Media, Octavian Schen și-a început cariera în cadrul Monetăriei Statului ca electrician (1998–2003), apoi a absolvit Academia de Studii Economice, devenind contabil, ulterior șef al Serviciului Resurse Umane, secretar al Consiliului de Administrație, contabil-șef, iar din 2010, director general.

De asemenea, indemnizația directorului general a crescut de la 431.491 de lei în 2023 la 681.450 de lei în 2024, echivalentul unui venit lunar de 56.787 de lei, adică dublul salariului președintelui României, care este de 26.730 de lei.

