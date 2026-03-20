Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”

Luiza Dobrescu

După luni de întârziere, Bugetul pe 2026 a fost votat cu 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă şi o abținere. Premierul Ilie Bolojan a ţinut un discurs în plenul Parlamentului, la finalul votului, conform căruia „bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite”.

Considerat „un buget care prevede o nouă abordare corectă față de cetățeni”, premierul Ilie Bolojan a mulţumit parlamentarilor care şi-au dat girul pentru ca aceeastă lege să treacă prin vot.

„Bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni și risipi finanțele publice. Spunem adevărul și facem tot ce ne stă în putință pentru a echilibra situația financiară. Avem forța necesară să îndreptăm lucrurile și să punem România pe baze corecte și realiste. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară”, a transmis Ilie Bolojan de la tribuna Parlamentului.

Mesajul a fost destinat, de asemenea, şi „partenerilor instituționali, agențiilor de rating și instituțiilor financiare.”

„România dovedește prin acest buget, prin păstrarea țintei de deficit de 6,2% că este un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate. Mă adresez și cetățenilor României cărora le mulțumesc pentru eforturile și înțelegerea pe care au dovedit-o în această perioadă și asigur că acest buget asigură investițiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari și în și cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcționarea instituțiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor și tuturor formelor de sprijin pentru cei care nevoie de asta”, a mai spus Bolojan.

