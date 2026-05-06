Ilie Bolojan a mărturisit că Nicușor Dan nu l-a contactat deloc de când a trecut moțiunea de cenzură prin care guvernul său a fost demis. Premierul interimar a spus că ultima discuție pe care a avut-o cu președintele a avut loc înaintea votului din Parlament.

„Am vorbit cu dânsul înainte de moțiunea de cenzură și cu siguranță vor fi consultările în zilele următoare și vom discuta”, a declarat Bolojan în studioul Observator.

Întrebat dacă a fost sunat de Nicușor Dan după demiterea guvernului, Bolojan a răspuns:

„De ieri și până în acest moment, nu m-a contactat președintele.”

