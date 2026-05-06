Bolojan a identificat o nouă boală: „pesedismul”. La ce se referă premierul demis

Invitat în studioul Observator, Ilie Bolojan a descoperit „boala” care blochează instituțiile statului. Premierul interimar acuză PSD că ocupă toate funcțiile publice cu oameni de partid și numește acest fenomen „pesedism”.
Ilie Bolojan a transmis că PSD și-a format un obicei din a privi funcțiile de la stat ca pe niște „cadouri” pentru membrii de partid. El folosește termenul de „pesedism” pentru a descrie această metodă de a planta oameni în instituții, indiferent de competența lor.
„Cât timp am tratat posturile de muncă drept locuri de plasare a oamenilor de la partide. Există un partid care oriunde există o problemă de acest gen, are o densitate foarte mare de oameni. Boala asta se numește pesedism, a planta oameni peste tot unde se pot face angajări. În mod cert, măsurile pe care le-am luat, au deranjat destul de mult.”
