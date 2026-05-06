Bolojan a identificat o nouă boală: „pesedismul”. La ce se referă premierul demis

Invitat în studioul Observator, Ilie Bolojan a descoperit „boala” care blochează instituțiile statului. Premierul interimar acuză PSD că ocupă toate funcțiile publice cu oameni de partid și numește acest fenomen „pesedism”.

„Pesedismul”, boala angajărilor în funcțiile publice

Ilie Bolojan a transmis că PSD și-a format un obicei din a privi funcțiile de la stat ca pe niște „cadouri” pentru membrii de partid. El folosește termenul de „pesedism” pentru a descrie această metodă de a planta oameni în instituții, indiferent de competența lor.

„Cât timp am tratat posturile de muncă drept locuri de plasare a oamenilor de la partide. Există un partid care oriunde există o problemă de acest gen, are o densitate foarte mare de oameni. Boala asta se numește pesedism, a planta oameni peste tot unde se pot face angajări. În mod cert, măsurile pe care le-am luat, au deranjat destul de mult.”

