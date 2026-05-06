Corupția sau războiul? Ucrainenii au fost întrebați care este cea mai mare amenințare la adresa statului

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev la sfârșitul lunii aprilie, ucrainenii percep acum corupția din rândul conducerii statului ca fiind o amenințare mult mai mare pentru țară decât agresiunea militară a Rusiei, scrie RBC Ucraina.

Schimbarea de perspectivă în rândul ucrainenilor scoate în evidență o îngrijorare tot mai mare față de problemele interne ale guvernului, în contextul unui război cu Rusia care durează de mai bine de patru ani. Ponderea celor care consideră corupția amenințarea principală a crescut de la 48% în mai 2024 la 54% în 2026.

Sociologii notează că atunci când oamenii sunt întrebați liber despre provocările curente ale țării, 65% dintre ucraineni menționează că războiul reprezintă o amenințare și doar 29% corupția. Totuși, când sunt puși să aleagă direct între cele două ca fiind „cea mai mare amenințare la adresa statului”, majoritatea indică fără echivoc corupția.

Această tendință a fost alimentată de recentele scandaluri de corupție, cum ar fi operațiunile masive împotriva recrutorilor militari suspectați de corupție și cazurile de delapidare a combustibilului din armată.

