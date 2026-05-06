Polonia cere mai multe trupe americane: „Nu există o Europă sigură fără soldații americani”

Varșovia accelerează planurile de întărire militară și își consolidează poziția de aliat-cheie al Washingtonului. În plin război în Ucraina, viceprim-ministrul și ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz a transmis că Polonia vrea mai mulți soldați americani și o Europă care se înarmează mai rapid.

Polonia cere mai multe trupe americane

Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia este pregătită să găzduiască trupe americane importante.

„Nu există o Europă sigură fără prezența soldaților americani”, a declarat Kosiniak-Kamysz la deschiderea conferinței Defence24 Days de la Varșovia.

El a adăugat că o creștere a prezenței militare americane în Polonia este „un obiectiv strategic” și că țara este pregătită să primească mai multe trupe.

În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani sunt desfășurați în Polonia prin rotație, una dintre cele mai mari prezențe ale SUA pe continent.

Obiectivul strategic al Poloniei

Kosiniak-Kamysz a îndemnat, de asemenea, aliații NATO să își intensifice cheltuielile pentru apărare, spunând că obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare ar trebui atins până în 2030, nu în 2035.

„Trebuie atins până în 2030, deoarece mai târziu ar putea fi prea târziu”, a spus el.

El a declarat în cadrul conferinței că „nu există alternativă la NATO sau Uniunea Europeană”, adăugând că UE ar trebui să se concentreze pe finanțare, capabilități și creșterea capacității de producție, în timp ce puterea NATO rezidă în armatele naționale ale membrilor săi.

Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia își propune să își consolideze rolul de contribuitor principal la pilonul european al NATO în următorii ani.

„O armată bine organizată și bine echipată”

De asemenea, el a subliniat planurile de a construi ceea ce a descris ca fiind cea mai puternică și mai mare armată din Europa până în 2030, cu o forță de 500.000 de soldați, inclusiv 300.000 de soldați profesioniști și 200.000 de rezerviști cu pregătire de mare anvergură.

„Obiectivul nostru strategic este o armată bine organizată și bine echipată și ne îndreptăm toate eforturile posibile către acest lucru”, a spus el.

Trăim în vremuri de amenințare

Kosiniak-Kamysz a declarat că securitatea depinde nu numai de armată, ci și de pregătirea civilă, instruire și instituții rezistente, a relatat agenția de știri de stat PAP.

El a cerut industriei de apărare să își intensifice producția, îndemnând companiile să funcționeze non-stop pentru a satisface nevoile militare până la sfârșitul deceniului.

Apelul a urmat aprobării de către Comisia Europeană a unui acord de împrumut polonez în cadrul programului de finanțare a apărării SAFE al UE, cu 43,7 miliarde EUR în împrumuturi cu dobândă redusă destinate sprijinirii forțelor armate și a sectorului de apărare al Poloniei.

„Trăim în vremuri de amenințare, într-o eră prebelică, construim o nouă arhitectură de securitate. Cheltuielile mai mari pentru apărare trebuie să fie însoțite de o implicare și mai mare din partea industriei de apărare. Europa poate fi din nou un far pentru alte continente, dar trebuie să se trezească, să înțeleagă amenințarea și să răspundă rapid – cu o zi înainte, nu cu o zi după”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

Recomandarea autorului: