„Butonul lui Dumnezeu”: ce spun cercetările despre efectele rugăciunii asupra creierului

Există „Butonul lui Dumnezeu" în creier?

Neuroștiința încearcă tot mai mult să descifreze mecanismele din creier care se activează atunci când oamenii se roagă. De-a lungul istoriei, trăiri intense precum cele atribuite unor importante figuri religioase au fost explicate exclusiv prin credință.

Fenomene precum auzul unor „voci”, viziunile sau stările de extaz au fost consemnate de secole, iar în prezent sunt analizate și dintr-o perspectivă științifică.

Există un „buton” al lui Dumnezeu în creier?

Un domeniu relativ nou, numit neuroteologie, caută să înțeleagă ce se întâmplă în creier în timpul rugăciunii. Această direcție de cercetare a atras interes în ultimii ani, dar și controverse în rândul specialiștilor. Cercetătorii insistă că obiectivul lor nu este să demonstreze existența divinității, ci să identifice procesele neuronale implicate în aceste trăiri.

Practic, ei studiază modul în care creierul interpretează și procesează experiențele considerate sacre de către oameni.

Mult timp s-a discutat despre posibilitatea existenței unei zone în creier care ar funcționa ca un „buton al lui Dumnezeu”, ce se activează în momentele de rugăciune. Cele mai recente cercetări infirmă, însă, această ipoteză.

Un experiment realizat pe un grup de călugărițe și bazat pe imagistică prin rezonanță magnetică a arătat că experiențele mistice nu sunt legate de o singură regiune cerebrală. În schimb, ele implică o rețea complexă, care include zone asociate cu emoțiile, empatia, percepția corporală și sensul scopului.

Acest lucru sugerează că spiritualitatea este rezultatul interacțiunii dintre mai multe structuri ale creierului, nu al activării unui „comutator”.

Totodată, unii cercetători au sugerat că anumite trăiri intense ar putea avea legătură cu fenomene neurologice, precum activitatea anormală în lobul temporal, care poate genera percepții modificate și emoții puternice.

Ce se întâmplă în creier când te rogi

În același timp, studiile s-au concentrat și pe efectele rugăciunii în viața de zi cu zi.

Rezultatele arată că această practică produce modificări vizibile în activitatea cerebrală. Zone precum cortexul prefrontal, implicat în concentrare și luarea deciziilor, sau regiunile responsabile de conștientizarea stărilor interne devin mai active. Mai mult, aceste efecte persistă în timp, mai ales atunci când rugăciunea este o practică regulată.

Există și dovezi care indică beneficii asupra sănătății mintale: persoanele care au o viață spirituală activă prezintă niveluri mai scăzute de stres, anxietate și depresie, precum și o stare generală de bine.

Chiar dacă rezultatele sunt promițătoare, neuroteologia rămâne un domeniu în dezvoltare. Specialiștii spun, totuși, că este dificil de stabilit cu exactitate dacă activitatea cerebrală observată este cauzată direct de rugăciune.

Și, chiar dacă știința nu a descoperit un „buton al lui Dumnezeu” în creier, a demonstrat că spiritualitatea are o bază biologică complexă. Rugăciunea nu este doar o simplă practică personală, ci are efecte reale, măsurabile asupra creierului.

