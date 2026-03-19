Cum arată o pensionară de 70 de ani după procedura de lifting facial. Internauții l-au numit pe medic „omul-miracol”

O femeie de 70 de ani din Beverly Hills a uimit tot internetul. Ea a apărut într-un videoclip în care arată transformarea sa dinainte și după liftingul facial.

Medicul Carl Truesdale, un chirurg plastician din California, a postat pe TikTok clipul care a devenit viral. El obișnuiește să facă astfel de postări cu pacienții săi „înainte și după” intervenții.

Înainte de a se opera, femeia părea copleșită, avea riduri vizibile adânci, cearcăne și pielea lăsată. „Arătam de parcă aveam 90 de ani, așa că mi-am făcut o operație estetică”, spune ea cu lacrimi în ochi în videoclipul care a adunat peste 12 milioane de vizualizări, peste 1 milion de aprecieri și mii de comentarii.

Cum arată o pensionară de 70 de ani după procedura de lifting facial

Toata „magia” a avut loc în timpul unei singure operații. După câteva săptămâni de la liftingul complet, femeia nu mai avea piele lăsată, ridurile sale au fost netezite, iar ea era de nerecunoscut.

„Mi-a spus că îmi va lua 30 de ani de pe chip și chiar s-a ținut de cuvânt”, a spus ea vizibil emoționată în timp ce se privea în oglindă. „Când oamenii mă întreabă câți ani am, o să spun 40, pentru că mă simt așa din nou. Am trecut prin «mașina timpului Truesdale»”, a mai spus femeia, potrivit The Sun.

„Un lifting atât de frumos, cu aspect natural.”

„Rezultate UIMITOARE. Arată incredibil de natural. Asta vreau peste 20 de ani.”

„Cel mai natural lifting pe care l-am văzut vreodată!”

„Arată fabulos și nu aș fi ghicit că are 70!”

„Arată atât de natural, omg”

„Dr. Truesdale… ești un om-miracol trimis de Dumnezeu!”

„Uluitor…nu pot să cred că e aceeași persoană”

„ Acest lucru ar trebui să fie acoperit de asigurare. Fiecare femeie merită să se simtă frumoasă la vârsta maturității”

„Cred că este prima dată când sunt pro operații estetice! Ce rezultat”, au scris unii dintre internauți, după ce au văzut clipul.

