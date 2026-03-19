Prima pagină » Știri externe » Cum arată o pensionară de 70 de ani după procedura de lifting facial. Internauții l-au numit pe medic „omul-miracol”

O femeie de 70 de ani din Beverly Hills a uimit tot internetul. Ea a apărut într-un videoclip în care arată transformarea sa dinainte și după liftingul facial.

Medicul Carl Truesdale, un chirurg plastician din California, a postat pe TikTok clipul care a devenit viral. El obișnuiește să facă astfel de postări cu pacienții săi „înainte și după” intervenții.

Înainte de a se opera, femeia părea copleșită, avea riduri vizibile adânci, cearcăne și pielea lăsată. „Arătam de parcă aveam 90 de ani, așa că mi-am făcut o operație estetică”, spune ea cu lacrimi în ochi în videoclipul care a adunat peste 12 milioane de vizualizări, peste 1 milion de aprecieri și mii de comentarii.

Toata „magia” a avut loc în timpul unei singure operații. După câteva săptămâni de la liftingul complet, femeia nu mai avea piele lăsată, ridurile sale au fost netezite, iar ea era de nerecunoscut.

„Mi-a spus că îmi va lua 30 de ani de pe chip și chiar s-a ținut de cuvânt”, a spus ea vizibil emoționată în timp ce se privea în oglindă. „Când oamenii mă întreabă câți ani am, o să spun 40, pentru că mă simt așa din nou. Am trecut prin «mașina timpului Truesdale»”, a mai spus femeia, potrivit The Sun.

„Un lifting atât de frumos, cu aspect natural.”

„Rezultate UIMITOARE. Arată incredibil de natural. Asta vreau peste 20 de ani.”

„Cel mai natural lifting pe care l-am văzut vreodată!”

„Arată fabulos și nu aș fi ghicit că are 70!”

„Arată atât de natural, omg”

„Dr. Truesdale… ești un om-miracol trimis de Dumnezeu!”

„Uluitor…nu pot să cred că e aceeași persoană”

„ Acest lucru ar trebui să fie acoperit de asigurare. Fiecare femeie merită să se simtă frumoasă la vârsta maturității”

„Cred că este prima dată când sunt pro operații estetice! Ce rezultat”, au scris unii dintre internauți, după ce au văzut clipul.

Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Dan Negru, mesaj dur despre spitalele bombardate și rolul uitat al Crucii Roșii: „E liniște printre influencerii, vedetele, politicenii implicații în...”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă în creierul oamenilor cu ADHD, a descoperit un studiu
