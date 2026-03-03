Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate

Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit sâmbătă, în jurul orei 12:20, în fața unui supermarket din orașul german Nuremberg. Suspectul este încă în libertate, iar polițiștii caută martori.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, citate de stiripesurse.ro, conflictul a izbucnit între român și un bărbat necunoscut, în fața magazinului, iar la un moment dat, agresorul l-ar fi apucat pe tânăr de ceafă și situația a escaladat rapid. Suspectul ar fi scos un cuțit din buzunarul pantalonilor și l-ar fi ținut într-un mod amenințător, apoi l-a pus la loc.

Ulterior, și-a scos cureaua și ar fi încercat să lovească victima cu catarama, însă fără să o nimerească. Până la urmă, un angajat al supermarketului a intervenit și i-a despărțit.

Polițiștii din cadrul Polizeiinspektion Nürnberg-West au demarat o anchetă în acest caz, pentru amenințare și lovire, dar acțiunea de căutare imediată a suspectului nu a avut rezultat.

Suspectul are aproximativ 45 de ani, circa 1,80 m înălțime, constituție slabă, purta un palton verde închis și blugi albaștri, iar în momentul incidentului era însoțit de o femeie.

