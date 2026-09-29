Curtea de Apel București a respins marți, ca inadmisibilă, cererea depusă de Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT) privind suspendarea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de premier. Iniţial, asociaţia ceruse anularea actului, însă luni a depus o „cerere de modificare a acţiunii introductive”, motiv pentru care instanţa a suspendat judecarea cauzei.
„Admite excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâta Regia Autonomă «Monitorul Oficial». Respinge cererea de chemare în judecată cu obiect suspendare executare act administrativ – Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT împotriva pârâtei Regia Autonomă «Monitorul Oficială» pentru lipsa calității procesuale pasive. Admite excepția inadmisibilității invocată de pârâta Administrația Prezidențială. Respinge cererea de suspendare executare act administrativ – Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT în contradictoriu cu pârâta Administrația Prezidențială ca inadmisibilă. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în decizia CAB.
Procesul a fost deschis pe 22 septembrie de Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT), condusă de deputatul neafiliat Ioana Grosaru, care a dat în judecată Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial. (Mai multe detalii AICI)