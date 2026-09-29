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Crimă în Roman. Un bărbat și-a omorât concubina, apoi s-a sinucis. Fiul victimei, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă

Crimă în Roman. Un bărbat și-a omorât concubina, apoi s-a sinucis. Fiul victimei, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă
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O femeie în vârstă de 42 de ani a fost omorâtă, marți, în municipiul Roman din județul Neamț, iar concubinul acesteia, de 45 de ani, a murit ulterior după ce s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc, informează adevărul.ro. Potrivit informațiilor din anchetă, criminalul ar fi intenționat să îl agreseze și pe fiul femeii, în vârstă de 15 ani.

Tragedia a fost descoperită după un apel la 112, primit în jurul orei 15:20.

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Oamenii legii din Roman au fost sesizați că o femeie ar fi fost atacată de iubitul ei și că acesta ar reprezenta un pericol și pentru fiul ei.

Din primele verificări, femeia se afla într-un apartament din Roman, când ar fi fost atacată cu un cuțit.

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN, înainte de a se arunca de la etaj, bărbatul și-ar fi sunat mama, care se află în Italia, și i-ar fi transmis că și-a ucis partenera și că vrea să îl omoare și pe fiul acesteia.

Polițiștii l-au oprit pe adolescent înainte să urce în bloc

În acel moment, copilul se afla în drum spre casă, venind de la școală. Polițiștii au reușit să-l localizeze înainte să ajungă la bloc și l-au oprit.

În sprijinul autorităților ar fi intervenit și diriginta elevului. Adolescentul de 15 ani a fost preluat ulterior de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și – din fericire – se află în afara oricărui pericol.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, copilul nu a aflat încă despre moartea mamei sale.

După ce s-a aruncat de la etajul 4, bărbatul a fost transportat la spital în stare foarte gravă, fiind în comă. Ulterior, medicii au constatat decesul acestuia.

Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-au produs cele două decese.

Anchetatorii verifică inclusiv succesiunea evenimentelor și împrejurările în care bărbatul și-ar fi atacat partenera.

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