Miruță explică de ce a fost însoțit de militari la audierea din Parlament. „Răspunsul e simplu: de obicei”

Radu Miruță a fost al doilea ministru din guvernul propus de Siegfried Mureșan care a primit aviz negativ (17 voturi pentru și 21 împotrivă). Acesta a fost însoțit la audieri de doi militari. După ce discuțiile s-au încheiat, cei doi au fost întrebați de jurnaliști de ce au venit cu Miruță. Ionuț Moșteanu a intervenit și a spus că, având în vedere că Miruță este încă în funcție, are dreptul să fie însoțit de o echipă. Marți seara, Radu Miruță a venit cu propriile explicații.

„De ce au venit militari la audiere? Răspunsul e simplu: de obicei.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Fiindcă e nedrept pentru militarii care au venit ieri la audierea mea să fie întrebați de ce au venit, public lista ultimilor 5 miniștri audiați în același loc. Toți, inclusiv generalul Ciucă, au venit însoțiți de cadre militare cu responsabilități specifice.

Prezența la audieri a reprezentanților MApN, ca și în cazurile anterioare, s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale și prin raportare la atribuțiile celor trei cadre militare s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia oameni tehnici din zona de finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată.

După cum se vede din poza de mai jos, la Apărare prezența militară în comisii este una uzuală, cu caracter repetitiv și cu toate că am o relație profesională foarte bună cu acești oameni, nu au făcut nimic special pentru audierea mea.

Cumva e totuși trist si periculos ca într-o țară cu război la graniță, doar pentru ca Miruță audiat tura asta, foști miniștri ai Apărării, și ei însoțiți de militari la audierile de la vremea lor, brusc sa devină mirați si chiar deranjați că oameni din ministerul Apărării continuă să vină cu deschidere completă înspre Parlament”, a scris Miruță pe Facebook.