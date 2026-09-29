Marina Statelor Unite și cea a Marii Britanii au scufundat o fregată americană scoasă din uz, în largul coastei Scoției

Marinele Militare ale Statelor Unite și Marii Britanii au scufundat fregata americană USS Klakring, scoasă din uz, în timpul exercițiilor comune Atlantic Thunder 2026, în zona insulelor Hebride, în vestul Scoției.

Nava a fost atacată atât de pe mare, cât și din aer și de sub apă. Distrugătorul american USS Paul Ignatius a lansat o rachetă SM-6, fregata britanică HMS Portland a lansat o rachetă Naval Strike, iar ulterior un elicopter Wildcat a folosit pentru prima dată o rachetă Sea Venom împotriva unei ținte navale. Ultimul atac a fost efectuat de submarinul american cu propulsie nucleară USS Massachusetts, care a lansat o torpilă grea Mk 48. După acest atac, fosta navă militară s-a scufundat la aproximativ 150 de mile marine de coasta nord-vestică a Scoției, la o adâncime de aproximativ 1,8 kilometri.

Marina SUA a declarat că nava a trecut mai întâi printr-un proces de curățare „riguros”, iar personalul a verificat prezența balenelor și a delfinilor înainte de începerea exercițiului cu focuri de armă reale, relatează BBC. Alte nave de război, inclusiv un portavion în 2006, au fost scufundate în mod deliberat pe mare de către SUA ca parte a antrenamentului și pentru a crea recife artificiale pentru viața marină.

„Pregătirile ample pentru exercițiu includ supunerea navei unui proces riguros de curățare pentru a îndepărta contaminanții și echipamentele vechi, asigurându-se astfel că impactul exercițiului asupra mediului este minim”, a precizat un purtător de cuvânt al Marinei americane.

Acum, vehiculele subacvatice fără pilot trebuie să examineze epava, astfel încât specialiștii să poată evalua impactul diferitelor tipuri de armament.

USS Klakring a servit în Marina Militară a SUA din 1983 până în 2013, când a fost scoasă din uz. Ambarcațiunea a fost numită după contraamiralul Thomas B. Klakring, care a fost decorat cu trei Cruci ale Marinei SUA în calitate de comandant al unui submarin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.