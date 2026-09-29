Prima pagină » Știri externe » Marina Statelor Unite și cea a Marii Britanii au scufundat o fregată americană scoasă din uz, în largul coastei Scoției

Marina Statelor Unite și cea a Marii Britanii au scufundat o fregată americană scoasă din uz, în largul coastei Scoției

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marinele Militare ale Statelor Unite și Marii Britanii au scufundat fregata americană USS Klakring, scoasă din uz, în timpul exercițiilor comune Atlantic Thunder 2026, în zona insulelor Hebride, în vestul Scoției.

Vezi galeria foto
4 poze

Nava a fost atacată atât de pe mare, cât și din aer și de sub apă. Distrugătorul american USS Paul Ignatius a lansat o rachetă SM-6, fregata britanică HMS Portland a lansat o rachetă Naval Strike, iar ulterior un elicopter Wildcat a folosit pentru prima dată o rachetă Sea Venom împotriva unei ținte navale. Ultimul atac a fost efectuat de submarinul american cu propulsie nucleară USS Massachusetts, care a lansat o torpilă grea Mk 48. După acest atac, fosta navă militară s-a scufundat la aproximativ 150 de mile marine de coasta nord-vestică a Scoției, la o adâncime de aproximativ 1,8 kilometri.

Marina SUA a declarat că nava a trecut mai întâi printr-un proces de curățare „riguros”, iar personalul a verificat prezența balenelor și a delfinilor înainte de începerea exercițiului cu focuri de armă reale, relatează BBC. Alte nave de război, inclusiv un portavion în 2006, au fost scufundate în mod deliberat pe mare de către SUA ca parte a antrenamentului și pentru a crea recife artificiale pentru viața marină.

„Pregătirile ample pentru exercițiu includ supunerea navei unui proces riguros de curățare pentru a îndepărta contaminanții și echipamentele vechi, asigurându-se astfel că impactul exercițiului asupra mediului este minim”, a precizat un purtător de cuvânt al Marinei americane.

Acum, vehiculele subacvatice fără pilot trebuie să examineze epava, astfel încât specialiștii să poată evalua impactul diferitelor tipuri de armament.

USS Klakring a servit în Marina Militară a SUA din 1983 până în 2013, când a fost scoasă din uz. Ambarcațiunea a fost numită după contraamiralul Thomas B. Klakring, care a fost decorat cu trei Cruci ale Marinei SUA în calitate de comandant al unui submarin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Un bombardier strategic rusesc Tu-95 s-a prăbușit în regiunea rusă Amur. Bilanț: Șase membri ai echipajului au fost uciși
18:55
Un bombardier strategic rusesc Tu-95 s-a prăbușit în regiunea rusă Amur. Bilanț: Șase membri ai echipajului au fost uciși
ANCHETĂ Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
18:25
Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
FLASH NEWS Un bărbat condamnat la moarte, în SUA, în urmă cu 41 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauțiune. Ce au demonstrat testele ADN recente
18:14
Un bărbat condamnat la moarte, în SUA, în urmă cu 41 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauțiune. Ce au demonstrat testele ADN recente
TURISM Haos pe aeroporturile din Italia: Zborurile care vor fi anulate din cauza grevei de mâine
17:57
Haos pe aeroporturile din Italia: Zborurile care vor fi anulate din cauza grevei de mâine
FLASH NEWS Grecia și alte patru state UE pregătesc returnarea migranților respinși de Europa în țări din Asia și Africa. Care este statul care i-ar putea primi
17:44
Grecia și alte patru state UE pregătesc returnarea migranților respinși de Europa în țări din Asia și Africa. Care este statul care i-ar putea primi
FLASH NEWS Regii Spaniei l-au primit cu onoruri pe Macron la Madrid. Președintele Franței își începe oficial „turneul de adio” pe scena internațională
17:10
Regii Spaniei l-au primit cu onoruri pe Macron la Madrid. Președintele Franței își începe oficial „turneul de adio” pe scena internațională
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Ce scrie presa din Elveţia despre Vlad Bălțățeanu Tânărul urmează să fie extrădat în România
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Călin Georgescu, 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel București a dat verdictul
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Ce se întâmplă doctore
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul a lăsat un videoclip de adio în care a dezvăluit motivul pentru care s-a sinucis: „Soția mi-a spus că vrea să mor”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Lecțiile unor femei care au făcut renovări pe cont propriu
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
SCANDALOS Judecătoarea Recorder, propusă ministru al Justiției, recunoaște că primește pensie de 40.000 de lei. „Nu eu am stabilit”. Când a depus lista de miniștri, Siegfried Mureșan a criticat, din nou, pensiile speciale ale magistraților
19:57
Judecătoarea Recorder, propusă ministru al Justiției, recunoaște că primește pensie de 40.000 de lei. „Nu eu am stabilit”. Când a depus lista de miniștri, Siegfried Mureșan a criticat, din nou, pensiile speciale ale magistraților
TRAGEDIE Crimă în Roman. Un bărbat și-a omorât concubina, apoi s-a sinucis. Fiul victimei, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă
19:50
Crimă în Roman. Un bărbat și-a omorât concubina, apoi s-a sinucis. Fiul victimei, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă
NEWS ALERT VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
19:41
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
ACTUALITATE Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”
19:29
Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”
DECIZIE Curtea de Apel București respinge cererea de suspendare a decretului prezidențial privind desemnarea lui Siegfried Mureșan
19:21
Curtea de Apel București respinge cererea de suspendare a decretului prezidențial privind desemnarea lui Siegfried Mureșan
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 30 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
19:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 30 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe