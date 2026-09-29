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Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”

Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”
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Siegfried Mureșan a explicat, într-o intervenție pe contul său de Facebook, ce a înțeles din mesajul de marți al președintelui Nicușor Dan.

Marți, înaintea votului pentru guvernul Mureșan, Nicușor Dan a ținut o scurtă declarație de presă. „E momentul ca această criză să se încheie. Criză politică. E momentul ca partidele să se privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional”, a spus Nicușor Dan.

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„Alegerile anticipate nu sunt o soluţie. Dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii cetăţenilor români şi a pieţelor financiare”, a adăugat şeful statului.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declaraţia pe care am vrut să o fac”, a mai spus preşedintele.

Replica lui Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan a comentat declarațiile lui Nicușor Dan, într-un mesaj pe Facebook.

Fiecare afirmație făcută astăzi de președintele României trebuie înțeleasă, luată în serios și merită un răspuns din partea noastră.

„E momentul ca această criză să se încheie.”

Răspunsul nostru este „Da”. În acest moment, singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului pe care l-am propus.

Orice altă variantă ne întoarce la momentul 5 mai, fără garanția că va exista rapid o alternativă.

„E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național.”

Așa este. Tocmai de aceea PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Din păcate, PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României. PSD a declanșat împreună cu AUR această criză și refuză acum să ajute la rezolvarea ei.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție.”

Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios.

„România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.”

Mi-aș dori să fie așa. Dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații. Știm cu toții că populiștii nu vor susține niciodată responsabilitatea fiscal – bugetară. Am văzut guvernul care a risipit bani publici și a dus deficitul la 9%. Se poate întâmpla din nou.

A existat consens politic și pentru implementarea PNRR și a programului SAFE, dar am văzut apoi cum PSD s-a opus.

Eu pot garanta pentru responsabilitatea Guvernului pe care l-am propus și a celor trei partide care ne susțin.

Parlamentul poate pune capăt crizei printr-un vot pentru acest Guvern.”, a scris Siegfried Mureșan.

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