Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Contul meu
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Mostenire de viață by Allianz-Tiriac
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 30 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 30 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Redacția Gândul
Publicat:
29.09.2026, 19:15
WhatsApp icon
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Invitatul emisiunii este Silviu Predoiu.
Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Comentarii
0
Lasă un răspuns
Anulează răspunsul
Trebuie să fii
autentificat
pentru a publica un comentariu.
Intră în cont pentru a comenta
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
Recomandarea video
Citește și
EXCLUSIV
Scenariul de după căderea guvernului Mureșan pe care îl propune un lider liberal: Un acord politic cu toate partidele, inclusiv cu AUR/Președintele României să gireze un guvern al țării cu cei mai buni specialiști de la partide
17:05
EXCLUSIV
Alin Tișe, șeful CJ Cluj: Ce a făcut Bolojan nu a fost reformă/Vedeți reforma prin faptul că am pus CASS la preoți?/Că am luat alocațiile copiilor?/Că am sărăcit România?
16:04
ULTIMA ORĂ
Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj: deciziile PNL le aflăm de la televizor, cine va fi ministru și unde/ deciziile le iau un grup restrâns de oameni în partid
15:52
EXCLUSIV
Cristoiu intervine în scandalul ambasadoarei americane: În prostia lor au zis că Bolojan era erou martir al luptei împotriva imperialismului în America
11:31
EXCLUSIV
Verdictul lui Cristoiu: Salvarea României depinde de anticipate/Nicușor Dan știe că nu există altă soluție
17:50
EMISIUNI
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 29 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Alin Tişe
17:48
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Ce scrie presa din Elveţia despre Vlad Bălțățeanu Tânărul urmează să fie extrădat în România
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Călin Georgescu, 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel București a dat verdictul
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Ce se întâmplă doctore
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul a lăsat un videoclip de adio în care a dezvăluit motivul pentru care s-a sinucis: „Soția mi-a spus că vrea să mor”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Lecțiile unor femei care au făcut renovări pe cont propriu
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
GALERIE FOTO
Cum arată acum Bruce Willis, starul diagnosticat cu demență: A fost fotografiat la nunta fiicei sale, Tallulah
20:31
MILITAR
Polonia schimbă regulile de război: Militarii vor putea doborî ținte aeriene fără a le identifica vizual
19:59
SCANDALOS
Judecătoarea Recorder, propusă ministru al Justiției, recunoaște că primește pensie de 40.000 de lei. „Nu eu am stabilit”. Când a depus lista de miniștri, Siegfried Mureșan a criticat, din nou, pensiile speciale ale magistraților
19:57
TRAGEDIE
Crimă în Roman. Un bărbat și-a omorât concubina, apoi s-a sinucis. Fiul victimei, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă
19:50
NEWS ALERT
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
19:41
ACTUALITATE
Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus”
19:29
Ai aflat
emisiuni
facebook
ionut cristache
silviu predoiu
youtube
Cele mai noi
Cele mai noi
20:31
Cum arată acum Bruce Willis, starul diagnosticat cu demență: A fost fotografiat la nunta fiicei sale, Tallulah
19:59
Polonia schimbă regulile de război: Militarii vor putea doborî ținte aeriene fără a le identifica vizual
19:57
Judecătoarea Recorder, propusă ministru al Justiției, recunoaște că primește pensie de 40.000 de lei. „Nu eu am stabilit”. Când a depus lista de miniștri, Siegfried Mureșan a criticat, din nou, pensiile speciale ale magistraților
19:50
Crimă în Roman. Un bărbat și-a omorât concubina, apoi s-a sinucis. Fiul victimei, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă
19:41
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Vezi toate articolele
×
Caută
×
Trimite acest link pe
WhatsApp icon
mai multe...