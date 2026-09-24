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Decretul prin care Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de premier, atacat în instanță. Administrația Prezidențială este chemată în judecată

Elena Popescu
Decretul prin care Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de premier, atacat în instanță. Administrația Prezidențială este chemată în judecată
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Decretul semnat de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru a ajuns în instanță.

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. cere anularea actului prezidențial, iar procesul a fost înregistrat la Curtea de Apel București. Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial figurează ca pârâte. Acțiunea a fost înregistrată pe 22 septembrie 2026, la numai o zi după emiterea decretului prezidențial.

Dosarul are numărul 6038/2/2026 și se află pe rolul Secției a IX-a contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Obiectul cauzei este indicat drept „anulare act administrativ DECRET 770/2026”, iar procesul se află în stadiul de fond.

Ce prevede decretul contestat

Decretul nr. 770/2026 a fost emis de președintele Nicușor Dan pe 21 septembrie și îl desemnează pe Siegfried-Vasile Mureșan candidat la funcția de prim-ministru. Prin acest act, Mureșan a primit mandatul de a cere Parlamentului votul de încredere pentru programul de guvernare și lista viitorului Cabinet, potrivit procedurii constituționale.

Procesul deschis la Curtea de Apel București vizează, așadar, actul prezidențial prin care Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de premier, nu un decret de numire a acestuia în funcția de prim-ministru.

Cine a atacat decretul lui Nicușor Dan

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost înființată în 1993, la Suceava, de descendenți ai emigranților italieni stabiliți în Bucovina și a dobândit personalitate juridică în 1996.

Organizația are drept obiectiv declarat păstrarea și promovarea identității comunității italiene din România și a avut reprezentare parlamentară prin fostul său președinte Mircea Grosaru care a obținut mandate de deputat ca reprezentant al minorității italiene. După decesul acestuia, în 2014, conducerea asociației a fost preluată de Ioana Grosaru. În 2008, asociația a primit statutul de utilitate publică.

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