Parlamentarii POT și-au redenumit grupul parlamentar. Surpriza: sunt „fermi pro-europeni”. Anunțul partidului

Grupul deputaţilor POT şi-a schimbat denumirea în grupul parlamentar „Uniţi pentru România”, a anunţat luni, în plen, deputatul Răzvan Chiriță, reprezentantul partidului. Din noul grup face parte și liderul POT, Anamaria Gavrilă. Schimbarea denumirii grupului parlamentarilor din POT are loc în timp ce au loc negocieri intense pentru formarea unei majorități în jurul PSD, care să susțină un nou Executiv.

„Aş vrea să aduc la cunoştinţa plenului că, în urma deciziei adoptate în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaților, din data de 6 mai a fost aprobată schimbarea denumirii grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri în grupul parlamentar «Uniţi pentru România». Grupul este format din 16 membri”, a transmis Răzvan Chiriță în plen.

Deputatul a precizat că este liderul acestui grup, iar vicelider este Daniel Grofu. Secretari sunt Gabriela Porumboiu şi Călin Florin Groza.

Membri ai grupului sunt: Maria Cernit, Codruţa Maria Corcheş, Anamaria Gavrilă, Andrei Csillag, Bianca Eugenia Gavrilă, Ancuţa Florina Irimia, Kroncsiş Sebastian, Sergiu Matei, Dan Nicolae, Gheorghe Pâclișan, Cristian Popa, Gheorghe Răducea.

