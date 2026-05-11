Care sunt motivele pentru care rapperul american Wiz Khalifa nu va face nicio zi de închisoare în România

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 9 luni de închisoare cu executare, dar nu va petrece nici măcar o zi în închisoare în România, iar motivul a fost explicat de avocatul Cristian Sîrbu.

Conform declarațiilor date de avocatul Cristian Sîrbu pentru Fanatik, din cauza tratatului dintre SUA și România, toți cetățenii americani sunt judecați de instanțele din SUA.

În eventualitatea în care Wiz Khalifa va vizita România, iar instanțele noastre vor decide să-l oblige să execute sentința, ambasada Statelor Unite ale Americii va interveni și îl va elibera din arest.

„Avem un tratat prin care toți cetățenii americani sunt judecați de către instanțele din America. Ce fac ăștia aici nu interesează pe nimeni. În cazul în care el vine aici și noi vrem să punem în executare această sentință și ne umflăm în pene și-l luăm și-l legăm și nu știu ce, durează nici 24 de ore și vine cineva de la ambasada americană și va spune: Păi noi avem tratat cu voi. Voi nu aveți voie să dați în oamenii noștri. Tratatul spune că noi pe oamenii noștri îi judecăm noi. Adică pa și la revedere. Deci cam așa se pune problema”, a subliniat avocatul, conform Fanatik.ro.

Ce s-a întâmplat

Cazul a început în octombrie 2025, când procurorii DIICOT Constanța l-au trimis în judecată pe artist. Potrivit anchetatorilor, Wiz Khalifa ar fi consumat cannabis chiar pe scenă, în timpul unui festival desfășurat în Costinești.

Inițial, Tribunalul Constanța a decis o pedeapsă relativ blândă: o amendă penală de 3.600 de lei pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Situația s-a schimbat însă radical în apel. Curtea de Apel Constanța a pronunțat o condamnare mult mai dură: 9 luni de închisoare cu executare. Decizia a stârnit controverse majore, inclusiv în presa internațională, având în vedere statutul artistului și natura faptei.

În urma deciziei instanței, rapperul american a depus şi la Tribunalul Constanța o contestație, însă ÎCCJ a respins recursul în casație formulat de artist.

