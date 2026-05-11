O mașină și un tramvai s-au ciocnit, luni după-amiază, aproape de centrul orașului Timișoara. Circulația în zona evenimentului rutier a fost blocată.

Accidentul a avut loc în Piața Nicolae Bălcescu, între o garnitură care circula pe linia 7, dinspre strada Independenței către Gheorghe Doja, și un autoturism care venea dinspre strada Ciprian Porumbescu.

Polițiștii fac cercetări în acest caz și urmează să stabilească cu exactitate cauzele producerii accidentului, notează opiniatimisoarei.ro.

Autorul mai recomandă:

Un tramvai a deraiat și a rupt un stâlp, în zona Valea Cascadelor din Capitală. Din cei 20 de pasageri aflați în salon, patru au ajuns la spital

Linia 5 de tramvai, deschisă recent, este blocată în trafic. Ce soluții cer asociațiile din domeniul mobilității urbane

Accident între un autobuz STB și un tramvai în București. Un pasager a fost rănit