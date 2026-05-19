Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026

Elevii de clasa a IV-a susțin marți proba la Limbă și comunicare din cadrul Evaluării Naționale 2026. Testarea se desfășoară în școli, în timpul programului obișnuit, iar copiii au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor.

Proba are loc în unitățile de învățământ în care elevii studiază, de regulă în sălile de clasă folosite zilnic. Organizarea este gândită astfel încât mediul să fie familiar și să reducă nivelul de stres al copiilor.

Structura evaluării diferă în funcție de limba de studiu

Potrivit metodologiei Ministerului Educației, testarea este susținută atât de elevii care învață în limba română, cât și de cei din clasele cu predare în limbile minorităților naționale.

Elevii care studiază în limba română susțin două probe:

competențe de înțelegere a textului scris la Limba română;

Matematică și Științe ale naturii.

Elevii din minoritățile naționale susțin trei probe:

Limba română;

Matematică și Științe ale naturii;

înțelegerea textului scris în limba maternă.

Pentru aceștia, testele la Matematică și Științe sunt redactate atât în limba de studiu, cât și în limba română.

La începutul testării, fiecare elev primește broșura cu subiectele și datele de identificare completate. Înainte de începerea probei, profesorii pregătesc sălile și elimină materialele care ar putea influența rezolvarea subiectelor.

Elevii au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea testului.

Corectare și evaluare în unitățile de învățământ

Lucrările sunt evaluate la nivelul fiecărei școli de către profesori desemnați. Fiecare test este corectat de doi evaluatori, dintre care unul poate fi cadrul didactic de la clasă. Înainte de corectare, profesorii participă la sesiuni de instruire privind aplicarea baremelor și criteriilor de evaluare.

Punctajele nu sunt făcute publice și nu sunt utilizate pentru ierarhizări. Acestea au rol orientativ și sunt folosite pentru monitorizarea progresului școlar. Rezultatele individuale sunt incluse în portofoliul educațional, iar la cererea părinților pot fi convertite în note sau calificative.

Conform metodologiei, evaluarea lucrărilor pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se finalizează în maximum șapte zile de la ultima probă. Ministerul Educației precizează că rezultatele sunt utilizate pentru măsuri personalizate de învățare și feedback individual pentru elevi și părinți.

