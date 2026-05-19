Prima pagină » Justiție » Întâlnire de taină între Lia Savonea, procurorul general Cristina Chiriac și președintele CSM, pentru majorarea salariilor magistraților

Întâlnire de taină între Lia Savonea, procurorul general Cristina Chiriac și președintele CSM, pentru majorarea salariilor magistraților

Ruxandra Radulescu
Întâlnire de taină între Lia Savonea, procurorul general Cristina Chiriac și președintele CSM, pentru majorarea salariilor magistraților
Întâlnire de taină între Lia Savonea, procurorul general Cristina Chiriac și președintele CSM, pentru majorarea salariilor magistraților
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Salariile magistraților au fost tranșate în cadrul unei întâlniri din data de 12 mai, între Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Chiriac, procurorul general al României, și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, reiese dintr-un document publicat de G4Media. Întrevederea nu figurează, oficial, pe niciun site al instituțiilor participante, însă în urma acesteia s-a decis majorarea veniturilor lunare ale magistraților.

Cele trei personaje de la vârful sistemului de justiție s-au întâlnit pentru a stabili în ce măsură sistemul judiciar trebuie să respecte Legea 141/2025, în ceea ce privește diurnele pe care le primesc judecătorii și procurorii detașați sau delegați.

Potrivit minutei de la finalul ședinței, magistrații sunt exceptați de la legea conform căreia diurna este de 23 de lei pe zi, așa cum primesc toți bugetarii. Prin urmare magistrații rămân la diurna stabilită printr-o ordonanță de urgență din 2006, adică 2% pe zi din salariul brut – ceea ce le mărește venitul lunar cu 40 de procente.

În discuție au fost două legi. Este vorba despre Ordonanța de Urgență 27 din 2006, prin care magistrații delegați sau detașați primeau diurnă de 2% pe zi din salariul brut, și Legea 141 din 2025, prin care s-a stabilit că, pentru anul 2026, diurnele întregului personal plătit din fonduri publice, deci inclusiv magistrații, se limitează la 23 de lei pe zi.

În urma unei analize minuțioase, cei trei magistrați semnatari ai minutei au stabilit că OUG 27 este lege specială, care se aplică prioritar, pe când Legea 141 este lege generală, care nu se aplică atunci când există o lege specială.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Temutul infractor Vasile Rodideal a fost extrădat din Rusia în România
23:42
Temutul infractor Vasile Rodideal a fost extrădat din Rusia în România
JUSTIȚIE Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
18:04
Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
FLASH NEWS Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
13:14
Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
FLASH NEWS Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”
11:45
Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”
DOCUMENT Creșteri salariale la Parchete. Cristina Chiriac, procurorul general al României, a majorat cu 50% veniturile managerilor economici
08:00
Creșteri salariale la Parchete. Cristina Chiriac, procurorul general al României, a majorat cu 50% veniturile managerilor economici
JUSTIȚIE Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
23:44, 15 May 2026
Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
Mediafax
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
România MAGA sau România europeană? Sfatul de la Oxford, după un an de mandat al lui Nicușor Dan: „Acest lucru trebuie prevenit”
Mediafax
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Click
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat combustibil curat pe bază de hidrogen
FLASH NEWS Ciprian Ciucu a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare: „Prostul cu banii e de la București / Nu creștem biletul, fără să ne reformăm”
09:26
Ciprian Ciucu a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare: „Prostul cu banii e de la București / Nu creștem biletul, fără să ne reformăm”
EDUCAȚIE Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026
09:16
Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026
FLASH NEWS Alertă în flancul estic NATO: Rusia și Belarus fac exerciții comune cu arme nucleare. Tensiunile cresc la granița Ucrainei
09:12
Alertă în flancul estic NATO: Rusia și Belarus fac exerciții comune cu arme nucleare. Tensiunile cresc la granița Ucrainei
MEDIU Autoritățile din Iași ar fi găsit sursa mirosului oribil care a „paralizat” două cartiere. Locatară: „S-a impregnat în casă, în sufletele noastre”
09:04
Autoritățile din Iași ar fi găsit sursa mirosului oribil care a „paralizat” două cartiere. Locatară: „S-a impregnat în casă, în sufletele noastre”
FINANȚE Alexandru Nazare avertizează asupra datei de 31 iulie: „Un nou test de credibilitate economică”
09:03
Alexandru Nazare avertizează asupra datei de 31 iulie: „Un nou test de credibilitate economică”
JUSTIȚIE O stea la recenziile Google = 10.000 de euro daune. Dreptul la imagine proprie vs. libera exprimare
08:52
O stea la recenziile Google = 10.000 de euro daune. Dreptul la imagine proprie vs. libera exprimare

Cele mai noi

Trimite acest link pe