Întâlnire de taină între Lia Savonea, procurorul general Cristina Chiriac și președintele CSM, pentru majorarea salariilor magistraților

Salariile magistraților au fost tranșate în cadrul unei întâlniri din data de 12 mai, între Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Chiriac, procurorul general al României, și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, reiese dintr-un document publicat de G4Media. Întrevederea nu figurează, oficial, pe niciun site al instituțiilor participante, însă în urma acesteia s-a decis majorarea veniturilor lunare ale magistraților.

Cele trei personaje de la vârful sistemului de justiție s-au întâlnit pentru a stabili în ce măsură sistemul judiciar trebuie să respecte Legea 141/2025, în ceea ce privește diurnele pe care le primesc judecătorii și procurorii detașați sau delegați.

Potrivit minutei de la finalul ședinței, magistrații sunt exceptați de la legea conform căreia diurna este de 23 de lei pe zi, așa cum primesc toți bugetarii. Prin urmare magistrații rămân la diurna stabilită printr-o ordonanță de urgență din 2006, adică 2% pe zi din salariul brut – ceea ce le mărește venitul lunar cu 40 de procente.

În discuție au fost două legi. Este vorba despre Ordonanța de Urgență 27 din 2006, prin care magistrații delegați sau detașați primeau diurnă de 2% pe zi din salariul brut, și Legea 141 din 2025, prin care s-a stabilit că, pentru anul 2026, diurnele întregului personal plătit din fonduri publice, deci inclusiv magistrații, se limitează la 23 de lei pe zi.

În urma unei analize minuțioase, cei trei magistrați semnatari ai minutei au stabilit că OUG 27 este lege specială, care se aplică prioritar, pe când Legea 141 este lege generală, care nu se aplică atunci când există o lege specială.