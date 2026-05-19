Am aflat cine e juratul 4 din Moldova: Pavel Orlov e un cunoscut pro-Putin și a vorbit ostentativ în limba rusă, în timpul unui interviu în română.

Pavel Orlov a dat cele mai mici note Alexandrei Căpitănescu. În interiorul articolului sunt notele acordate de toți cei 7 jurați din Republica Moldova, inclusiv Pavel Orlov, juratul nr.4.

Orlov este un interpret și compozitor și cunoscut pro-rus.

Fanii pro-români și pro-europeni au fost scandalizați, în trecut, de aparițiile lui Orlov.

În timpul unor interviuri din selecțiile naționale trecute (inclus în așa-zisa „cameră verde” „green room”), deși prezentatorii i se adresau în limba română (limba oficială a țării), Orlov a răspuns ostentativ în limba rusă, vorbind în fraze lungi și refuzând să folosească româna.

Iată un interviu din 14 ianuarie 2026, în limba română, în care Orlov refuză să răspundă în română și vorbește în rusă, cu ostentație. În comentarii, românii au luat „foc”.

„Păi cum adică vorbitor de limba rusă? Trăiește în Rep.Moldova și nu vorbește românește? La Moscova băiete să te facă rusnacul tău Putin carne de tun”, este comentariul unui internaut.