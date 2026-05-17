Horia Brenciu a reacționat pe rețelele sociale după rezultatul obținut de România în finala Eurovision 2026, unde Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul 3.

Artistul a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care laudă performanța Alexandrei Căpitănescu și mărturisește că a trăit cu emoție momentele în care România a urcat temporar pe primul loc în clasament.

„Am obținut locul 3 la Eurovision! Extraordinar! Felicitări, Alexandra Căpitănescu! Bravo, echipa! A câștigat o voce a României! A învins tinerețea, talentul, muzica rock, spectacolul bine regizat! Au câștigat românii și România! Mi-a stat puțin inima când ne-am dus direct pe locul 1, dar destinul și-a adus aminte de… Miorița. Mă duc la culcare. Mâine am tenis. În seara asta ne-a unit muzica! Români de pretutindeni, bucurați-vă!”, a scris Horia Brenciu pe pagina sa de Facebook.

Horia Brenciu a subliniat că tinerețea, talentul, muzica rock și spectacolul au învins și le-a transmis românilor de pretutindeni să se bucure de această performanță.

România a încheiat concursul pe locul 3, după o prestație apreciată atât de juriile de specialitate, cât și de publicul european și a obținut 296 de puncte în clasamentul final. Artista a fost întâmpinată cu aplauze și urale pe scena din Viena, reușind să ofere una dintre cele mai apreciate prestații ale serii.

Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a Eurovision

Marea Finală a concursului Eurovision 2026, organizată sâmbătă seara la Wiener Stadthalle, a adus una dintre cele mai tensionate lupte pentru trofeu din ultimii ani. După voturile acordate de juriile naționale și televotul publicului, Bulgaria a fost desemnată marea câștigătoare a competiției.

