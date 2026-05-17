Prima pagină » Actualitate » Mesajul lui Horia Brenciu după performanța României la Eurovision: „Extraordinar! Felicitări, Alexandra Căpitănescu! A câștigat o voce a României!”

Mesajul lui Horia Brenciu după performanța României la Eurovision: „Extraordinar! Felicitări, Alexandra Căpitănescu! A câștigat o voce a României!”

Mesajul lui Horia Brenciu după performanța României la Eurovision: „Extraordinar! Felicitări, Alexandra Căpitănescu! A câștigat o voce a României!”
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Horia Brenciu a reacționat pe rețelele sociale după rezultatul obținut de România în finala Eurovision 2026, unde Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul 3. 

Artistul a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care laudă performanța Alexandrei Căpitănescu și mărturisește că a trăit cu emoție momentele în care România a urcat temporar pe primul loc în clasament.

„Am obținut locul 3 la Eurovision! Extraordinar! Felicitări, Alexandra Căpitănescu! Bravo, echipa! A câștigat o voce a României! A învins tinerețea, talentul, muzica rock, spectacolul bine regizat! Au câștigat românii și România! Mi-a stat puțin inima când ne-am dus direct pe locul 1, dar destinul și-a adus aminte de… Miorița. Mă duc la culcare. Mâine am tenis. În seara asta ne-a unit muzica! Români de pretutindeni, bucurați-vă!”, a scris Horia Brenciu pe pagina sa de Facebook. 

Horia Brenciu a subliniat că tinerețea, talentul, muzica rock și spectacolul au învins și le-a transmis românilor de pretutindeni să se bucure de această performanță.

Alexandra Căpitănescu (FOTO – Alexandru Dobre/Mediafax Foto)

România a încheiat concursul pe locul 3, după o prestație apreciată atât de juriile de specialitate, cât și de publicul european și a obținut 296 de puncte în clasamentul final. Artista a fost întâmpinată cu aplauze și urale pe scena din Viena, reușind să ofere una dintre cele mai apreciate prestații ale serii.

Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a Eurovision

Marea Finală a concursului Eurovision 2026, organizată sâmbătă seara la Wiener Stadthalle, a adus una dintre cele mai tensionate lupte pentru trofeu din ultimii ani. După voturile acordate de juriile naționale și televotul publicului, Bulgaria a fost desemnată marea câștigătoare a competiției.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Turiștii fug de Delta Dunării după alertele cu drone. Primarul din Tulcea: „Ne-a afectat cel mai mult”
19:22
Turiștii fug de Delta Dunării după alertele cu drone. Primarul din Tulcea: „Ne-a afectat cel mai mult”
BREAKING NEWS Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
18:45
Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
FLASH NEWS AUR a anunțat componența delegației care va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, în vederea formării noului guvern
17:48
AUR a anunțat componența delegației care va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, în vederea formării noului guvern
CONTROVERSĂ Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
17:47
Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
NEWS ALERT Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
17:21
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
FLASH NEWS Fiica Elenei Udrea a câștigat primul loc la un concurs de muzică. Despre ce competiție este vorba și care este mesajul fostei ministre
17:05
Fiica Elenei Udrea a câștigat primul loc la un concurs de muzică. Despre ce competiție este vorba și care este mesajul fostei ministre
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
NYT: Israelul ar fi investit milioane de euro pentru a-și crește influența la Eurovision. Acuzații de lobby diplomatic și campanii masive de vot
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Arheologii au găsit molecule organice în fosile de dinozaur
RĂZBOI Trump: „Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi mai bine să se miște mai repede sau nu va mai rămâne nimic din ei”
19:58
Trump: „Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi mai bine să se miște mai repede sau nu va mai rămâne nimic din ei”
INEDIT Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
18:49
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
RĂZBOI Zelenski confirmă că Ucraina a copleșit apărarea aeriană rusă după efectuarea unor lovituri la peste 500 km de graniță
18:20
Zelenski confirmă că Ucraina a copleșit apărarea aeriană rusă după efectuarea unor lovituri la peste 500 km de graniță
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:14
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MUZICĂ Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
16:53
Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
EXCLUSIV Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”
16:19
Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”

Cele mai noi

Trimite acest link pe