Calcul complet. Ce avere are Gică Hagi, de fapt, și cine are grijă de banii selecționerului României

Gândul a făcut calculul complet: iată ce avere are Gică Hagi, de fapt, și cine are grijă de banii selecționerului României.

Gheorghe Hagi este acum noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României. El a fost numit oficial în funcție în luna aprilie 2026, semnând un contract valabil pentru două cicluri de calificare (4 ani) și având ca obiectiv principal calificarea la turneele finale și câștigarea grupei din Liga Națiunilor.

De altfel, luni, 28 septembrie 2026, de la ora 21:45, România înfruntă Bosnia-Herțegovina, acesta fiind al doilea meci din Liga Națiunilor. Primul meci a fost vineri: Suedia-Romania, scorul: 2-1.

Meciul cu Bosnia reprezintă primul meci oficial pe teren propriu pentru Hagi în noul mandat, jocul urmând să se dispute fără spectatori.

Gică Hagi, în vârstă 61 de ani, este care a dirijat din teren ”Generația de Aur” către cea mai bună performanță la un Campionat Mondial – sferturile de finală în SUA 1994. Acum, ”Regele” țintește, în primă fază, calificarea la Euro 2028. Dar iată care este averea strânsă de cel mai mare fotbalist român din toate timpurile.

Anii de muncă în fotbal, performanțele dar și afacerile pe care le-a pus pe picioare în ultimele decenii, l-au ajutat pe Gică Hagi să fie și ”Rege” la capitolul bani, potrivit Fanatik.

În ultimii ani, Gică Hagi a apărut constant în Top 300 milionari români, realizat de revista Capital. Datele din 2024 arată că ”Regele” ocupa locul 250 în topul celor mai bogați oameni din România. Averea sa era estimată la 28-34 de milioane de euro.

Banii adunați de Hagi în cariera sa provin din mai multe surse: salariile și bonusurile din cariera de jucător, investițiile în academie și club (Viitorul / Farul Constanța), dar și afaceri cu imobiliare și în zona HoReCA. De altfel, sunt cunoscute investițiile acestuia în Constanța și în zona litoralului.

Cine are grijă de banii „Regelui”

În 2025, la o conferință de presă cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Hagi a vorbit despre impresionanta sa carieră, dar și despre familia lui. Atunci, el i-a dedicat atunci un mesaj special partenerei sale de viață, Marilena Hagi, în vârstă de 56 de ani, despre care a dezvăluit că are control pe toată averea familiei.

”Marilena e mai discretă. E în spate, e patroana. Ea ține tot. Ea e șefa, ea împarte tot. Eu la muncă, ea acasă. Are totul pe mână. Îi mulțumesc că mă suportă. Și că mă iubește. Are grijă de familie, de fată și de băiat. Ea i-a crescut și ei sunt acolo unde sunt datorită ei. Sunt fericit că Ianis și Kira ne văd ca un exemplu”, a spus Gică Hagi, în februarie 2025, potrivit sursei citate.